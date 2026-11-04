Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tuyệt đối không che giấu, giải quyết nội bộ vụ việc bạo lực học đường

TPO - Đối với vụ việc bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ, là khẳng định của ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11.

Đối với vụ việc bạo lực học đường có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ là khẳng định của ông Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/11.

Theo Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên, quan điểm của Bộ GD&ĐT là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bạo lực học đường, bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã và đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường theo Chỉ thị của Thủ tướng, trong đó tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu tại họp báo. (ảnh: Nhật Bắc)

Thứ nhất, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ, nhận diện bắt nạt trực tuyến; bồi dưỡng giáo viên kỹ năng xử lý tình huống sư phạm; phối hợp gia đình nắm bắt tâm lý học sinh.

Nhà trường phối hợp với cha mẹ học sinh quan tâm, theo dõi diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn các em gặp phải để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực học đường. Khi xảy ra vụ việc bạo lực học đường, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi, bảo đảm an toàn, sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ giải quyết nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo vệ đời tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Đối với những trường hợp bị bạo lực học đường, nhà trường cần quan tâm, phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng.

Đối với trường hợp có hành vi bạo lực, việc xử lý phải đi đôi với giáo dục, tư vấn, giám sát khắc phục hành vi, tránh tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ sở giáo dục.

Rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, khuôn viên và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu của cơ sở giáo dục và cá nhân liên quan khi để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường hoặc chậm xử lý vụ việc.

Liên quan đến câu hỏi về việc xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết Bộ đã giao cho Vụ Học sinh, Sinh viên tiếp tục kiểm tra, đánh giá việc thực hiện thông tư.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cơ sở giáo dục, phụ huynh và chuyên gia để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi cần thiết, phù hợp thực tiễn và đảm bảo quy định pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục rà soát các quy định hiện hành, nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 80 năm 2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Trọng tâm là làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục, người đứng đầu và các cơ quan liên quan, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, quy trình tiếp nhận thông tin, cảnh báo, can thiệp, xử lý và hỗ trợ sau vụ việc.

Trong năm học vừa qua và năm học 2026-2027, ở một số cơ sở giáo dục đã xảy ra các vụ việc bạo lực học đường. Đáng chú ý là tháng 10/2026, một học sinh lớp 12, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Hà Nội xông vào đấm thẳng vào đầu, mặt cô giáo dạy Toán ngay trong giờ học. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với học sinh về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, đến năm học 2023 –2024, cả nước ghi nhận 466 vụ bạo lực học đường, liên quan 1.453 học sinh; trong đó 235 em bị tổn hại thể chất và 222 em bị tổn hại tinh thần.