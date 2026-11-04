Quảng Trị: Mang trường trẻ em khuyết tật cho thuê để kiếm lời

TPO - Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị bị yêu cầu nộp lại hơn 241 triệu đồng từ việc cho thuê cơ sở Trường Trẻ em khuyết tật không đúng quy định. Thanh tra tỉnh đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Theo đó, qua thanh tra tại Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, khai thác tài sản công và thực hiện nghĩa vụ tài chính từ hoạt động cho thuê đối với cơ sở nhà đất ở 185 Lý Thường Kiệt, phường Nam Đông Hà.

Trung tâm Phục vụ đối ngoại Quảng Trị ký hợp đồng cho thuê văn phòng trực tiếp với 5 tổ chức, dự án không đúng quy định, trong đó có Trường Trẻ em khuyết tật.

Trong đó, giai đoạn 2024–2025, Trung tâm sử dụng cơ sở Trường Trẻ em khuyết tật cho tổ chức Medipeace thuê, thu 241,164 triệu đồng. Thanh tra xác định việc này không đúng Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh và Điều 57 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Ngoài ra, trong hai năm trên, Trung tâm ký hợp đồng cho thuê văn phòng trực tiếp với 5 tổ chức, dự án, thời gian ổn định 12 tháng liên tục mỗi năm, tổng số tiền hơn 2,636 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra, thời hạn này không phù hợp quy định về cho thuê trực tiếp tài sản công.

Trung tâm còn chưa thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 2% doanh thu từ hoạt động kinh doanh cho thuê tài sản, với số tiền 47,363 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm đối với các vi phạm thuộc về Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm giai đoạn 2024–2025 và kế toán trực tiếp tham mưu về quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách của đơn vị.

Theo Quyết định số 553/QĐ-TTr ngày 15/10/2026, Thanh tra tỉnh yêu cầu Trung tâm nộp tổng cộng 288,527 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thanh tra. Khoản này gồm 241,164 triệu đồng từ việc cho thuê cơ sở Trường Trẻ em khuyết tật và 47,363 triệu đồng nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

Cùng với thu hồi tiền, Thanh tra tỉnh yêu cầu Trung tâm rà soát, điều chỉnh các hợp đồng cho thuê văn phòng; kiểm tra toàn bộ hồ sơ quản lý, khai thác tài sản công; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì kiểm điểm, quyết định xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan; tăng cường kiểm tra việc quản lý tài sản công, tài chính và thực hiện cơ chế tự chủ tại Trung tâm.