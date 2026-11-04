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Giáo dục

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Nhiều tỉnh, thành tuyển lớp 10 bằng học bạ, Hà Nội thế nào?

Hà Linh

TPO - Thời điểm này, một số tỉnh, thành phố xác nhận sẽ tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét học bạ. Tại Hà Nội, Sở GD&ĐT chưa công bố thông tin liên quan phương án tuyển sinh năm học tới.

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị chờ Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư về Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp bậc phổ thông, sau đó mới có phương án.

Trong khi đó, Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh dự kiến, năm học tới, việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 sẽ kết hợp cả 2 hình thức gồm: xét tuyển và thi tuyển phù hợp với thực tế. Các bộ phận chuyên môn sẽ tính toán, xây dựng phương án cụ thể ở từng khu vực, từng trường xét tuyển, thi tuyển hợp lý.

Chiều 4/11, trả lời báo chí, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, UBND thành phố đã đồng ý không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 năm học tới đối với hầu hết trường công lập.

Theo đó, học sinh sẽ được xét bằng học bạ theo địa bàn để vừa giảm áp lực thi cử, vừa được đi học gần nhà.

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Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về việc tổ chức thi tuyển lớp 10 với hai môn Toán, Ngữ văn, giảm số môn so với trước.

Chỉ 3/37 trường có phương án tuyển sinh riêng do theo mô hình trường chuyên hoặc trường có tỷ lệ cạnh tranh cao. Trong đó, thí sinh đăng ký vào trường THPT Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ làm bài thi Toán, Văn. Với trường chuyên Quốc Học, Sở GD&ĐT chưa công bố phương án chi tiết.

Năm học 2026-2027, Huế tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đại trà để lấy kết quả tuyển sinh vào THPT.

Tại An Giang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT cũng thông tin, địa phương sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 đối với trường THPT chuyên. Riêng các trường THPT công lập sẽ chỉ xét tuyển theo kết quả học bạ của học sinh.

Những năm trước, An Giang cũng là địa phương tuyển sinh lớp 10 bằng hai phương thức gồm thi tuyển và xét tuyển. Trong đó, có 35 trường tổ chức thi tuyển và 35 trường xét tuyển.

Ngoài ra, hai địa phương gồm Lâm Đồng và Cà Mau cũng công bố sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển để tuyển sinh lớp 10.

Trong đó, tỉnh Cà Mau chỉ áp dụng hình thức thi tuyển tại 2 trường chuyên gồm: Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển và Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Các trường THPT công lập còn lại và cơ sở giáo dục thường xuyên áp dụng xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện 4 năm THCS, kết hợp với điểm ưu tiên và khuyến khích.

Ngày 23/10, Bộ GD&ĐT bắt đầu lấy ý kiến về việc tiếp nhận học sinh vào lớp 10 bằng ba phương thức: xét tuyển, thi tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Trong đó, xét tuyển căn cứ kết quả rèn luyện và học tập các năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS để xét.

Phương án thi tuyển sẽ chỉ còn hai môn gồm: Toán và Ngữ văn.

Theo Bộ GD&ĐT, năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%.

Bộ GD&ĐT nhận định, thời gian tới, số học sinh hoàn thành lớp 9 được vào học lớp 10 sẽ tăng lên, cơ bản được thực hiện tại các địa phương. Và tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào lớp 10 sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương thực hiện phương thức xét tuyển học bạ, không thi tuyển.

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#tuyển sinh lớp 10 #xét học bạ #Hà Nội #Bộ GD&ĐT #TP Huế #An Giang #năm học 2026-2027

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