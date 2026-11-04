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Giáo dục

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TPHCM công bố 3 mô hình học theo nhu cầu, không được ép phụ huynh đóng tiền

Anh Nhàn

TPO - Các trường phải bảo đảm việc đăng ký học theo nhu cầu là tự nguyện, không đặt điều kiện đóng góp để học sinh được tham gia hoạt động giáo dục tăng cường.

Bố trí thời gian học theo ba mô hình

Ngày 4/11, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn.

Theo hướng dẫn, nhà trường phải phân biệt rõ hai loại hoạt động này, không chỉ dựa vào tên gọi mà phải căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức.

Trong đó, giáo dục tăng cường gồm những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi học sinh đều được tiếp cận. Hoạt động được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, trong thời gian dạy học hai buổi/ngày hoặc theo lộ trình hai buổi/ngày nhằm bổ sung kiến thức, tăng thực hành, trải nghiệm và vận dụng vào thực tiễn.

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Học sinh Trường Tiểu học Phan Văn Trị (TPHCM) trong một tiết học. Ảnh: Anh Nhàn

Các nội dung có thể gồm kỹ năng sống cơ bản, thực hành khoa học, trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng; phổ cập năng lực số, trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI), STEM/STEAM cơ bản và xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Anh. Nhà trường phải bố trí cân đối, công bằng, không phân biệt đối xử giữa các nhóm học sinh.

Đáng chú ý, kinh phí cho hoạt động giáo dục tăng cường được bảo đảm từ dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn hợp pháp khác. Trường không được quy đổi thành khoản thu bình quân theo học sinh hoặc đặt điều kiện đóng góp để các em được tham gia.

Với hoạt động giáo dục theo nhu cầu, nội dung phải mang tính mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu, đáp ứng sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân. Việc tổ chức phải dựa trên đăng ký tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh, tuyệt đối không ép buộc, áp đặt hoặc gợi ý dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn bố trí thời gian học theo ba mô hình.

Mô hình thứ nhất áp dụng chung cho các trường phổ thông đại trà. Nhà trường phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng chính khóa và giáo dục tăng cường, đồng thời bố trí hoạt động theo nhu cầu thành các khung giờ riêng, không xen kẽ với hai hoạt động trên.

Lịch học được phân bố linh hoạt theo ngày, khối hoặc nhóm học sinh, không gây quá tải. Những em không đăng ký được bố trí thời gian đến trường, ra về phù hợp; nếu ở lại trường phải có hoạt động phù hợp và được giám sát an toàn.

Mô hình thứ hai dành cho trường có lớp học linh hoạt theo nhu cầu. Đến tiết học tự chọn, học sinh đã đăng ký di chuyển đến phòng chức năng hoặc phòng máy tính theo từng nhóm nội dung.

Các nhóm này có thể gồm văn hóa, nghệ thuật, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính; năng lực số, AI, tin học chuẩn quốc tế, STEM nâng cao, lập trình, robot, ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế và các kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Học sinh không đăng ký sẽ tự học, đọc sách hoặc tham gia hoạt động trải nghiệm tăng cường do trường tổ chức.

Mô hình thứ ba áp dụng với trường tiên tiến hội nhập và lớp tích hợp môn Toán, các môn khoa học bằng tiếng Anh, có 100% học sinh tự nguyện đăng ký trước khi tuyển sinh đầu cấp vào trường. Các trường hợp này được bố trí thời khóa biểu linh hoạt, đồng bộ theo lớp học riêng.

Không được thu vượt mức quy định

Đối với hoạt động theo nhu cầu có thu tiền, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường không được thu vượt mức quy định của UBND TPHCM. Nhà trường phải lập dự toán chi tiết, công khai tài chính và thực hiện chính sách miễn, giảm cho đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn muốn tham gia.

Sở cũng yêu cầu không tổ chức dạy trước chương trình, dạy lại nội dung chính khóa hoặc biến tướng thành dạy thêm, học thêm. Kết quả tham gia các hoạt động theo nhu cầu không được dùng thay thế kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông.

Trước khi triển khai, trường phải khảo sát nhu cầu, rà soát đội ngũ và cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch cụ thể. Kế hoạch do hiệu trưởng phê duyệt, được niêm yết tại trường và đăng trên cổng thông tin điện tử ít nhất một tuần trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý trực tiếp để giám sát.

Riêng năm học 2026–2027, các trường phải rà soát, điều chỉnh kế hoạch đã ban hành, hạn chế tối đa việc xáo trộn giờ học và thời gian đưa đón của phụ huynh. Việc tổ chức giáo dục tăng cường phải phù hợp nguồn lực, không bắt buộc triển khai tất cả nội dung.

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#Sở GD&ĐT TPHCM #Giáo dục phổ thông #Giáo dục tăng cường #Hoạt động giáo dục theo nhu cầu #Học phí

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