Thử tài ứng xử của 25 cô gái trước chung kết Hoa hậu Việt Nam

TPO - Các câu hỏi ứng xử ở đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 không đánh đố thí sinh, mỗi câu hỏi đều có tính gợi mở, không đóng khung vào những nội dung trả lời nhất định. Vì vậy, Ban tổ chức, Ban cố vấn khuyên thí sinh nên trả lời theo đúng nhận thức, lứa tuổi, tránh tình trạng "học tủ".

Chiều 4/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia buổi hướng dẫn kỹ năng ứng xử cùng Ban tổ chức và Ban cố vấn. Thay vì tiếp nhận những câu trả lời mẫu, các cô gái được chia nhóm, cùng trao đổi về những vấn đề xã hội và thử trình bày quan điểm trước tập thể.

Không thể học thuộc

Các chủ đề thảo luận trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của công nghệ đến hình mẫu người phụ nữ hiện đại. Nhiều vấn đề gắn với bốn trụ cột của cuộc thi gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Trong quá trình thảo luận, mỗi nhóm có cách tiếp cận khác nhau. Các thí sinh không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn phải lý giải lựa chọn, lắng nghe ý kiến của người khác và điều chỉnh cách diễn đạt để thông điệp trở nên rõ ràng hơn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhắn nhủ thí sinh về phần thi ứng xử.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định câu hỏi ứng xử tại chung kết không nhằm đánh đố thí sinh. Nội dung được xây dựng phù hợp với nhận thức, trải nghiệm và độ tuổi của các cô gái.

Theo ông, điều quan trọng không nằm ở việc thí sinh sử dụng những khái niệm lớn lao hay đưa ra câu trả lời cầu kỳ. Một quan điểm giản dị nhưng có cơ sở, xuất phát từ suy nghĩ thực tế của người trả lời vẫn có thể tạo được sức thuyết phục.

Trưởng Ban tổ chức lưu ý thí sinh tránh chuẩn bị sẵn những bài nói mang tính khuôn mẫu. Khi gặp một câu hỏi mở, người đẹp cần xác định đúng vấn đề, lựa chọn góc nhìn phù hợp và diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt quá trình đào tạo kỹ năng ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam. Từ sau vòng sơ khảo, các thí sinh đã được làm quen với hoạt động thuyết trình, giao tiếp trước đám đông.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng dẫn thí sinh cách triển khai ý, diễn đạt câu trả lời mạch lạc.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức - cho biết việc đào tạo không hướng tới một bộ câu hỏi cố định. Thay vào đó, các thí sinh được khuyến khích tìm hiểu những vấn đề đang được xã hội quan tâm, tập phân tích từ nhiều góc độ trước khi đưa ra nhận định.

Cách tiếp cận này nhằm giúp thí sinh hình thành khả năng tư duy độc lập, thay vì phụ thuộc vào những câu trả lời có sẵn.

Với một cuộc thi đề cao cả nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến, ứng xử không đơn thuần là kỹ năng nói lưu loát. Thông qua cách nhìn nhận một vấn đề, thí sinh còn thể hiện hệ giá trị, trách nhiệm cá nhân và nhận thức về vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Áp lực từ sân khấu lớn và hơn 4.000 câu hỏi của công chúng

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá các thí sinh năm nay có sự tiến bộ rõ rệt sau thời gian sinh hoạt tại nhà chung và tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11, trên sân khấu ngoài trời với quy mô gần 7.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp.

﻿ ﻿ Thí sinh được chia thành các nhóm để thử sức chinh phục các câu hỏi ứng xử.

Trong điều kiện đó, thí sinh phải đồng thời thực hiện nhiều yêu cầu: lắng nghe chính xác câu hỏi, nhanh chóng xác định nội dung trọng tâm, tổ chức ý tưởng và diễn đạt trong thời gian giới hạn. Chỉ một khoảnh khắc mất bình tĩnh cũng có thể khiến người trả lời quên ý hoặc không truyền tải được thông điệp mong muốn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng phần ứng xử tuy chỉ chiếm khoảng 10% trong quá trình đánh giá, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến cách công chúng nhìn nhận cuộc thi. Phần lớn kết quả được hình thành từ cả hành trình rèn luyện, song những phút xuất hiện trên sân khấu chung kết thường là thời điểm khán giả trực tiếp quan sát khả năng tư duy và bản lĩnh của thí sinh.

Bởi vậy, việc rèn luyện ứng xử không chỉ giúp các cô gái cải thiện khả năng diễn đạt mà còn chuẩn bị tâm lý cho những tình huống bất ngờ.

Trong buổi học ngày 4/11, các thí sinh lần lượt cầm micro trả lời trước tập thể, sau đó nhận xét, trao đổi cùng Ban cố vấn. Những góp ý tập trung vào cách xác định vấn đề, xây dựng lập luận và giữ sự tự tin khi trình bày.

Ngân hàng câu hỏi dành cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ khán giả. Nội dung được gửi về khá đa dạng, từ những vấn đề gần gũi trong cuộc sống đến các chủ đề về công nghệ, văn hóa, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Theo Ban tổ chức, sự tham gia của công chúng không chỉ góp phần làm phong phú nguồn câu hỏi mà còn thể hiện mức độ quan tâm của khán giả đối với vẻ đẹp trí tuệ của các thí sinh.

Các cô gái đưa ra góc nhìn đa dạng, sáng tạo.

Từ ngân hàng này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp cho phần thi ứng xử tại chung kết. Các thí sinh được khuyến khích chuẩn bị bằng cách tìm kiếm các chủ đề được quan tâm, mở rộng hiểu biết, quan sát đời sống và rèn khả năng trình bày quan điểm cá nhân.

Sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi, 25 cô gái đang bước vào giai đoạn quyết định. Ngoài lịch tập catwalk, vũ đạo và chuẩn bị cho các phần trình diễn, việc rèn luyện kỹ năng ứng xử trở thành một trong những nội dung quan trọng trước giờ tranh tài.

Trên sân khấu chung kết, một câu trả lời có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng phía sau đó là cả quá trình tích lũy kiến thức, trải nghiệm và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là cơ hội để những người đẹp cho thấy giá trị của mình không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cách suy nghĩ, lựa chọn và ứng xử trước các vấn đề của cuộc sống.