Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thử tài ứng xử của 25 cô gái trước chung kết Hoa hậu Việt Nam

Ngọc Ánh - Trọng Tài - Hoàng Tuyên

TPO - Các câu hỏi ứng xử ở đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 không đánh đố thí sinh, mỗi câu hỏi đều có tính gợi mở, không đóng khung vào những nội dung trả lời nhất định. Vì vậy, Ban tổ chức, Ban cố vấn khuyên thí sinh nên trả lời theo đúng nhận thức, lứa tuổi, tránh tình trạng "học tủ".

Chiều 4/11, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia buổi hướng dẫn kỹ năng ứng xử cùng Ban tổ chức và Ban cố vấn. Thay vì tiếp nhận những câu trả lời mẫu, các cô gái được chia nhóm, cùng trao đổi về những vấn đề xã hội và thử trình bày quan điểm trước tập thể.

Không thể học thuộc

Các chủ đề thảo luận trải rộng từ trí tuệ nhân tạo, sự phát triển của công nghệ đến hình mẫu người phụ nữ hiện đại. Nhiều vấn đề gắn với bốn trụ cột của cuộc thi gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Trong quá trình thảo luận, mỗi nhóm có cách tiếp cận khác nhau. Các thí sinh không chỉ đưa ra câu trả lời mà còn phải lý giải lựa chọn, lắng nghe ý kiến của người khác và điều chỉnh cách diễn đạt để thông điệp trở nên rõ ràng hơn.

tp_t30-4505.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhắn nhủ thí sinh về phần thi ứng xử.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - khẳng định câu hỏi ứng xử tại chung kết không nhằm đánh đố thí sinh. Nội dung được xây dựng phù hợp với nhận thức, trải nghiệm và độ tuổi của các cô gái.

Theo ông, điều quan trọng không nằm ở việc thí sinh sử dụng những khái niệm lớn lao hay đưa ra câu trả lời cầu kỳ. Một quan điểm giản dị nhưng có cơ sở, xuất phát từ suy nghĩ thực tế của người trả lời vẫn có thể tạo được sức thuyết phục.

Trưởng Ban tổ chức lưu ý thí sinh tránh chuẩn bị sẵn những bài nói mang tính khuôn mẫu. Khi gặp một câu hỏi mở, người đẹp cần xác định đúng vấn đề, lựa chọn góc nhìn phù hợp và diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt quá trình đào tạo kỹ năng ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam. Từ sau vòng sơ khảo, các thí sinh đã được làm quen với hoạt động thuyết trình, giao tiếp trước đám đông.

tp_t34.jpg
Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng dẫn thí sinh cách triển khai ý, diễn đạt câu trả lời mạch lạc.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức - cho biết việc đào tạo không hướng tới một bộ câu hỏi cố định. Thay vào đó, các thí sinh được khuyến khích tìm hiểu những vấn đề đang được xã hội quan tâm, tập phân tích từ nhiều góc độ trước khi đưa ra nhận định.

Cách tiếp cận này nhằm giúp thí sinh hình thành khả năng tư duy độc lập, thay vì phụ thuộc vào những câu trả lời có sẵn.

Với một cuộc thi đề cao cả nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và tinh thần cống hiến, ứng xử không đơn thuần là kỹ năng nói lưu loát. Thông qua cách nhìn nhận một vấn đề, thí sinh còn thể hiện hệ giá trị, trách nhiệm cá nhân và nhận thức về vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

Áp lực từ sân khấu lớn và hơn 4.000 câu hỏi của công chúng

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá các thí sinh năm nay có sự tiến bộ rõ rệt sau thời gian sinh hoạt tại nhà chung và tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 7/11, trên sân khấu ngoài trời với quy mô gần 7.000 khán giả và được truyền hình trực tiếp.

tp_t27.jpg
﻿tp_t25.jpg﻿
tp_t26.jpg
tp_t28.jpg
Thí sinh được chia thành các nhóm để thử sức chinh phục các câu hỏi ứng xử.

Trong điều kiện đó, thí sinh phải đồng thời thực hiện nhiều yêu cầu: lắng nghe chính xác câu hỏi, nhanh chóng xác định nội dung trọng tâm, tổ chức ý tưởng và diễn đạt trong thời gian giới hạn. Chỉ một khoảnh khắc mất bình tĩnh cũng có thể khiến người trả lời quên ý hoặc không truyền tải được thông điệp mong muốn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho rằng phần ứng xử tuy chỉ chiếm khoảng 10% trong quá trình đánh giá, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến cách công chúng nhìn nhận cuộc thi. Phần lớn kết quả được hình thành từ cả hành trình rèn luyện, song những phút xuất hiện trên sân khấu chung kết thường là thời điểm khán giả trực tiếp quan sát khả năng tư duy và bản lĩnh của thí sinh.

Bởi vậy, việc rèn luyện ứng xử không chỉ giúp các cô gái cải thiện khả năng diễn đạt mà còn chuẩn bị tâm lý cho những tình huống bất ngờ.

Trong buổi học ngày 4/11, các thí sinh lần lượt cầm micro trả lời trước tập thể, sau đó nhận xét, trao đổi cùng Ban cố vấn. Những góp ý tập trung vào cách xác định vấn đề, xây dựng lập luận và giữ sự tự tin khi trình bày.

Ngân hàng câu hỏi dành cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tiếp nhận hơn 4.000 câu hỏi từ khán giả. Nội dung được gửi về khá đa dạng, từ những vấn đề gần gũi trong cuộc sống đến các chủ đề về công nghệ, văn hóa, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Theo Ban tổ chức, sự tham gia của công chúng không chỉ góp phần làm phong phú nguồn câu hỏi mà còn thể hiện mức độ quan tâm của khán giả đối với vẻ đẹp trí tuệ của các thí sinh.

tp_t69.jpg
tp_t68.jpg
tp_t67.jpg
tp_t57.jpg
Các cô gái đưa ra góc nhìn đa dạng, sáng tạo.

Từ ngân hàng này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp cho phần thi ứng xử tại chung kết. Các thí sinh được khuyến khích chuẩn bị bằng cách tìm kiếm các chủ đề được quan tâm, mở rộng hiểu biết, quan sát đời sống và rèn khả năng trình bày quan điểm cá nhân.

Sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi, 25 cô gái đang bước vào giai đoạn quyết định. Ngoài lịch tập catwalk, vũ đạo và chuẩn bị cho các phần trình diễn, việc rèn luyện kỹ năng ứng xử trở thành một trong những nội dung quan trọng trước giờ tranh tài.

Trên sân khấu chung kết, một câu trả lời có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng phía sau đó là cả quá trình tích lũy kiến thức, trải nghiệm và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là cơ hội để những người đẹp cho thấy giá trị của mình không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở cách suy nghĩ, lựa chọn và ứng xử trước các vấn đề của cuộc sống.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thi ứng xử #trí tuệ nhân tạo #phụ nữ hiện đại #thí sinh hoa hậu #chung kết Hoa hậu Việt Nam

Cùng chuyên mục

Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết việc đầu tư xuyên suốt từ hoạt động nhà chung đến các đêm thi nhằm cùng Báo Tiền Phong nâng cao chất lượng tổ chức, bồi đắp uy tín cuộc thi đã được xây dựng gần bốn thập kỷ.

MC song ngữ: 'Không nghĩ Hoa hậu Việt Nam giúp tôi thay đổi nhiều đến thế'

MC song ngữ: 'Không nghĩ Hoa hậu Việt Nam giúp tôi thay đổi nhiều đến thế'

TPO - Hoàng Thị Hà Phương cho biết cả cô và gia đình đều bất ngờ trước những thay đổi sau hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh Hải Phòng thấy mình trưởng thành, điềm đạm hơn và muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng dù có giành vương miện hay không. Cô tự hào khi Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai Hoa hậu Việt Nam.

Cô gái lai Việt - Pháp 19 tuổi: 'Muốn bạn bè quốc tế nhớ đến Việt Nam giàu tình yêu thương'

Cô gái lai Việt - Pháp 19 tuổi: 'Muốn bạn bè quốc tế nhớ đến Việt Nam giàu tình yêu thương'

TPO - Nhận câu hỏi giả định để luyện kỹ năng ứng xử về giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, thí sinh Gouband Lisa nhắc đến tình yêu gia đình, lòng biết ơn và sự giúp đỡ nhau trong khó khăn. Với cô, những giá trị ấy cùng ẩm thực, tà áo dài và cảnh sắc làm nên vẻ đẹp Việt Nam.

Thêm hai người đẹp Việt Nam thi quốc tế

Thêm hai người đẹp Việt Nam thi quốc tế

TPO - Lê Phương Khánh Như và Lê Thu Trà được công bố tham gia Miss International 2026 và Miss Intercontinental 2026. Cùng thời điểm, Ngô Bảo Ngọc thông báo không tham dự MGI All Stars mùa 2 dù đã triển khai công tác chuẩn bị.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 rèn bản lĩnh trả lời ứng xử

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 rèn bản lĩnh trả lời ứng xử

TPO - Trước đêm chung kết, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 được trang bị kiến thức văn hóa, xã hội và rèn luyện kỹ năng ứng xử. Không chỉ là phần thi quan trọng, ứng xử còn là dịp để các thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và góc nhìn trước những vấn đề của đời sống.

Cô gái Thái Nguyên: 'Vương miện không phải đích đến, mà là khởi đầu cho hành trình cống hiến'

Cô gái Thái Nguyên: 'Vương miện không phải đích đến, mà là khởi đầu cho hành trình cống hiến'

TPO - Tạ Thị Hoa chia sẻ cô được khuyên đi thi hoa hậu từ bé vì có chiều cao nổi bật so với bạn bè. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái Thái Nguyên gây chú ý với vẻ đẹp cá tính. So với những ngày đầu rụt rè, cô tự tin trình diễn trên sân khấu. Cô cho rằng vương miện không phải đích đến, mà mở ra hành trình lan tỏa những điều tốt đẹp.

'Mỗi hoạt động ở Hoa hậu Việt Nam đều là trải nghiệm đáng quý'

'Mỗi hoạt động ở Hoa hậu Việt Nam đều là trải nghiệm đáng quý'

TPO - Từng tự ti về chiều cao, Đặng Thị Ngọc Lan nhận ra đây là lợi thế khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong talk show “Nếu tôi đăng quang”, cô gái Hà Nội kể về sự thay đổi của bản thân và những trải nghiệm giúp cô hiểu thêm giá trị văn hóa truyền thống, sự sẻ chia. “Nếu đăng quang, tôi muốn thực hiện dự án xây điểm trường cho các em nhỏ", cô nói.

4 trụ cột tôi luyện 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

4 trụ cột tôi luyện 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau hành trình rèn luyện qua bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, tập luyện 12-13 tiếng/ngày để chuẩn bị cho đêm chung kết 7/11 tại Hải Phòng.

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Chấm thi công bằng để chọn hoa hậu xứng đáng'

Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam: 'Chấm thi công bằng để chọn hoa hậu xứng đáng'

TPO - Tại họp báo chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết khâu chấm thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, với đội ngũ giám khảo giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Việc lựa chọn hoa hậu dựa trên quy chế, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá cả hành trình trưởng thành của thí sinh.

Nguyễn Thục Uyên Nhi, sinh năm 2004, từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023, học Truyền thông đa phương tiện và Kinh tế đối ngoại tại hai trường đại học. Trong quá trình rèn luyện, cô chủ động thử cách tạo dáng mới, tiếp thu góp ý để cải thiện kỹ năng trình diễn. Uyên Nhi đặc biệt mong chờ phần ứng xử để thể hiện khả năng lập luận và hiểu biết xã hội. Những buổi thu gom rác ở biển, nấu ăn tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng giúp cô hiểu thêm trách nhiệm cộng đồng, bên cạnh mong muốn giới thiệu văn hóa Hà Nội.

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 ra mắt truyền thông

TPO - Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến là bốn trụ cột xuyên suốt hành trình của 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Qua tập luyện, trải nghiệm văn hóa và hoạt động cộng đồng, các thí sinh từng bước hoàn thiện kỹ năng, bồi đắp tri thức và ý thức trách nhiệm với xã hội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe