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Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm 'Sốt xuất huyết: Hiểu đúng để bảo vệ mình'

Anh Nhàn

TPO - Vì sao hết sốt vẫn có thể trở nặng, khi nào người mắc sốt xuất huyết cần nhập viện và từng mắc bệnh có cần tiêm vaccine?... Những băn khoăn này sẽ được các chuyên gia giải đáp tại tọa đàm trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 9 giờ ngày mai (6/11).

Với chủ đề “Sốt xuất huyết: Hiểu đúng để bảo vệ mình”, tọa đàm sẽ diễn ra tại Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực dự phòng, điều trị và tiêm chủng, gồm:

- BSCKI Đinh Văn Thới - Phó trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TPHCM

- Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Lưu Hồng Ngọc Phương - Bệnh viện Nhân dân Gia Định

- ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh - Chuyên gia Ban Cố vấn cấp cao, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu.

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Các chuyên gia tham dự tọa đàm

Sốt xuất huyết là căn bệnh quen thuộc, song nhiều người vẫn băn khoăn khi bản thân hoặc người nhà xuất hiện triệu chứng sốt. Sốt bao lâu cần đi khám, khi nào nên xét nghiệm, chưa xuất huyết dưới da có thể loại trừ bệnh hay không là những câu hỏi thường gặp. Đặc biệt, tâm lý yên tâm khi người bệnh hạ sốt cũng là vấn đề sẽ được các bác sĩ phân tích tại chương trình.

Tọa đàm cũng tập trung làm rõ cách nhận biết bệnh, những dấu hiệu cảnh báo cần đến cơ sở y tế và các sai lầm trong quá trình theo dõi, chăm sóc người bệnh. Các tình huống như trẻ sốt cao nhưng vẫn ăn uống, vui chơi bình thường; người bệnh hết sốt nhưng tay chân lạnh sẽ được đưa ra trao đổi.

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Tọa đàm trực tuyến “Sốt xuất huyết: Hiểu đúng để bảo vệ mình” diễn ra lúc 9h ngày 6/11 trên Báo Tiền Phong.

Chương trình tọa đàm dành thời gian giải đáp những thắc mắc về phòng bệnh và vaccine sốt xuất huyết. Ai có thể tiêm, người từng mắc bệnh có cần tiêm hay không, người có bệnh nền cần lưu ý gì và việc sắp xếp lịch tiêm cùng các vaccine khác ra sao là những nội dung được nhiều bạn đọc quan tâm.

Các chuyên gia cũng sẽ trao đổi về những vị trí muỗi có thể sinh sản nhưng thường bị bỏ sót trong sinh hoạt, cách phối hợp phòng bệnh tại gia đình và khu dân cư, cũng như thời điểm cần thông báo cho cơ quan y tế địa phương khi xuất hiện nhiều ca mắc.

Thông qua các câu hỏi và tình huống thực tế, tọa đàm hướng đến giúp bạn đọc hiểu đúng về sốt xuất huyết, biết khi nào cần tìm kiếm hỗ trợ y tế và chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình.

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Một sản phụ mắc sốt xuất huyết từng được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Mời bạn đọc theo dõi tọa đàm trực tuyến “Sốt xuất huyết: Hiểu đúng để bảo vệ mình” lúc 9 giờ ngày 6/11 trên Báo Tiền Phong.

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#Báo Tiền Phong #Sốt xuất huyết #Phòng chống sốt xuất huyết #Vaccine sốt xuất huyết #Tư vấn y tế

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