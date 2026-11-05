Giữ vững vị thế, nâng tầm Hoa hậu Việt Nam

TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết việc đầu tư xuyên suốt từ hoạt động nhà chung đến các đêm thi nhằm cùng Báo Tiền Phong nâng cao chất lượng tổ chức, bồi đắp uy tín cuộc thi đã được xây dựng gần bốn thập kỷ.

Trách nhiệm với thương hiệu gần bốn thập kỷ

Trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng, ông Hoàng Thọ Ninh cho rằng đây là thời điểm chờ đợi gương mặt đăng quang, đồng thời nhìn lại hành trình được xây dựng bằng tâm huyết của nhiều đơn vị, cá nhân.

Theo ông Hoàng Thọ Ninh, Báo Tiền Phong đã kiến tạo, gìn giữ uy tín của Hoa hậu Việt Nam suốt gần bốn thập kỷ. Khi tham gia đồng hành, Hoàng Thành Media ý thức về trách nhiệm bổ sung nguồn lực đầu tư, cách làm mới và năng lực tổ chức tương xứng với thương hiệu cuộc thi.

Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Ông Hoàng Thọ Ninh khẳng định Báo Tiền Phong là đơn vị kiến tạo, nắm giữ bản quyền và xây dựng thương hiệu Hoa hậu Việt Nam. Hoàng Thành Media tham gia với vai trò nhà đầu tư, đồng tổ chức và trực tiếp sản xuất các hoạt động.

Phạm vi công việc của công ty trải dài từ huy động tài trợ, kết nối đối tác, truyền thông, quản lý thí sinh đến sản xuất chương trình, tổ chức sự kiện. Hai đơn vị có sự phân công nhiệm vụ trên cơ sở thỏa thuận hợp tác.

“Hoàng Thành Media không chỉ góp phần làm nên một đêm chung kết. Chúng tôi đang dành tâm sức, nguồn lực và trách nhiệm để cùng Báo Tiền Phong tạo nên diện mạo mới, nâng cao uy tín và sức sống lâu dài cho Hoa hậu Việt Nam”, ông Hoàng Thọ Ninh nói.

Trong giai đoạn nhà chung, Hoàng Thành Media kết nối, đưa thí sinh đến Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng nhiều địa phương để tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng. Theo ông Hoàng Thọ Ninh, những chuyến đi giúp các cô gái có thêm cơ hội rèn luyện, hiểu và yêu đất nước mình.

Ông bày tỏ sự trân trọng trước sự đón tiếp của lãnh đạo, người dân các địa phương. Sự đồng hành ấy cũng đặt ra trách nhiệm với đơn vị tổ chức trong việc xây dựng một chương trình có chất lượng nghệ thuật, mang ý nghĩa xã hội và xứng đáng với uy tín cuộc thi.

Đánh giá về mùa giải 2026, ông Hoàng Thọ Ninh cho rằng sự kết hợp giữa thương hiệu Hoa hậu Việt Nam của Báo Tiền Phong với nguồn lực đầu tư, năng lực tổ chức của Hoàng Thành Media góp phần nâng cao quy mô và chất lượng chương trình. Đơn vị tiếp tục cải thiện các khâu triển khai để gia tăng sức lan tỏa của cuộc thi.

Chuẩn bị nhiều phương án dự phòng cho sân khấu sát biển

Về phương án bảo đảm an toàn cho đêm chung kết khi sân khấu được tổ chức ngoài trời, gần biển, trong điều kiện thời tiết có thể diễn biến khó lường, ông Hoàng Thọ Ninh cho biết Ban tổ chức và ê-kíp đã tính đến các yếu tố như mưa, gió, cùng những sự cố kỹ thuật có thể phát sinh.

Các điều kiện tổ chức được phối hợp đánh giá với cơ quan chức năng trước khi triển khai, đồng thời có những kịch bản dự phòng để ứng phó tình huống bất thường.

“Trong trường hợp thời tiết ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình và buộc phải điều chỉnh, ban tổ chức sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, tuân thủ các phương án đã thống nhất và quyết định của hội đồng thẩm định”, ông Hoàng Thọ Ninh cho hay.

Nhan sắc một số thí sinh trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đại diện đơn vị đồng tổ chức bày tỏ mong muốn thời tiết thuận lợi để đêm thi diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các đối tác, nhà tài trợ, cộng sự và ê-kíp đã làm việc xuyên suốt quá trình chuẩn bị.

Với 25 thí sinh bước vào chung kết, ông Hoàng Thọ Ninh gửi lời chúc các cô gái tự tin, bản lĩnh trong đêm thi quyết định. Điều ông nhấn mạnh là giá trị mỗi người nhận được và tiếp tục phát huy sau khi rời cuộc thi.

“Vương miện chỉ dành cho một người, nhưng giá trị của hành trình này thuộc về tất cả các em. Dù có đạt danh hiệu hay không, điều quan trọng nhất là các em đã trưởng thành như thế nào, sẽ sống ra sao và đóng góp được gì cho cộng đồng”, ông nói.

Theo ông Hoàng Thọ Ninh, danh hiệu có thể là đích đến trong một cuộc thi, nhưng nhân cách, trí tuệ và sự cống hiến mới là thước đo giá trị của mỗi người.