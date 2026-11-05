Y học chính xác, liệu pháp miễn dịch: ‘Vũ khí’ mới trong điều trị ung thư

TPO - Ung thư vẫn là một trong những thách thức y tế lớn, gây gánh nặng nặng nề về sức khỏe, kinh tế và tinh thần cho người bệnh và gia đình. Dù y học thế giới đã đạt nhiều tiến bộ trong chẩn đoán sớm, điều trị đích, miễn dịch và y học chính xác, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn và bảo đảm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến vẫn là bài toán đặt ra với ngành ung thư Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập – Best of ASCO 2026” diễn ra trong hai ngày 5-6/11 do Bệnh viện K tổ chức thu hút hơn 1.300 đại biểu và gần 100 chuyên gia đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện tập trung cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, điều trị ung thư, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và chuẩn hóa hướng dẫn điều trị tại Việt Nam.

Lấy người bệnh làm trung tâm của tiến bộ y học

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhận định ung thư không chỉ là thách thức đối với ngành y tế mà còn tạo ra những áp lực lớn về kinh tế, xã hội và an sinh. Mỗi trường hợp mắc bệnh đều kéo theo những lo lắng, gánh nặng về sức khỏe, tài chính và tinh thần đối với người bệnh cũng như gia đình.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ phát biểu tại hội nghị.

Trong những năm gần đây, ung thư học thế giới ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng, từ chẩn đoán phân tử, giải trình tự gen đến điều trị đích, miễn dịch, xạ trị hiện đại và y học chính xác. Những thành tựu này đang góp phần cải thiện tiên lượng, mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh.

Đánh giá về ngành ung thư Việt Nam, Thứ trưởng ghi nhận những chuyển biến tích cực trong năng lực chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Dù vậy, tình trạng phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, sự chênh lệch năng lực giữa các tuyến y tế, chi phí điều trị bằng phương pháp mới và gánh nặng tài chính của người bệnh vẫn là những vấn đề cần giải quyết.

Để phát triển ngành ung thư theo hướng hiện đại và bền vững, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh năm định hướng trọng tâm. Trong đó, cần chuyển từ tư duy tập trung điều trị sang quản lý toàn diện bệnh ung thư, coi phòng bệnh và phát hiện sớm là nền tảng; xây dựng mạng lưới ung thư quốc gia đồng bộ, liên thông, nâng cao năng lực điều trị tại các bệnh viện vùng và tuyến tỉnh.

Bên cạnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành động lực phát triển. Các cơ sở chuyên ngành được khuyến khích đẩy mạnh nghiên cứu đa trung tâm, thử nghiệm lâm sàng, xây dựng hệ thống dữ liệu ung thư, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và y học chính xác trên cơ sở bằng chứng khoa học, bảo đảm an toàn thông tin.

Nhiều thiết bị y tế hiện đại được đưa vào điều trị bệnh nhân ung thư.

Thứ trưởng cũng lưu ý yêu cầu đổi mới quản trị, hoàn thiện chính sách tài chính y tế, sử dụng thuốc và trang thiết bị hợp lý nhằm bảo đảm người bệnh có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiệu quả. Cùng với đó là tăng cường hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng cao vị thế ung thư học Việt Nam.

Đặc biệt, Bệnh viện K được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn đa chuyên khoa và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trên cả nước.

Cập nhật gần 120 báo cáo khoa học quốc tế

Theo GS.TS. Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, chủ đề “Ung thư trong kỷ nguyên hội nhập” phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thời gian qua, Bệnh viện K đã tham gia hàng trăm thử nghiệm lâm sàng pha III đa quốc gia, công bố gần 200 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín, trong đó hơn 50% thuộc nhóm Q1, Q2. Nhiều bác sĩ của bệnh viện cũng tham gia báo cáo tại các hội nghị quốc tế với vai trò diễn giả khách mời.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc BV K phát biểu.

Đáng chú ý, gần 40 bác sĩ đến từ Mỹ, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia và một số quốc gia khác đã đến Bệnh viện K trao đổi, học tập kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng.

Tại Best of ASCO 2026, chương trình được triển khai với 22 phiên khoa học, gần 120 bài trình bày chuyên môn, trong đó khoảng 95% báo cáo sử dụng tiếng Anh.

Các chuyên gia tập trung phân tích kết quả từ những thử nghiệm lâm sàng quan trọng, chiến lược điều trị mới đối với ung thư ở nhiều giai đoạn, từ điều trị bổ trợ, bổ trợ trước đến bệnh tiến triển và di căn. Những phương pháp tiếp cận cá thể hóa, ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại cũng được thảo luận nhằm tìm kiếm hướng áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, Bệnh viện K chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia Hoa Kỳ (NCCN), tổ chức có uy tín trong lĩnh vực ung thư.

Cùng dịp này, bệnh viện công bố thêm ba hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư của NCCN phiên bản Việt hóa. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch xây dựng hệ thống hướng dẫn chuyên môn phù hợp với thực tiễn trong nước, hướng tới mục tiêu hoàn thành 10 hướng dẫn đối với các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam vào năm 2027.

Thông qua Best of ASCO 2026, Bệnh viện K kỳ vọng những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế được chia sẻ sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành các ứng dụng thiết thực trong thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người bệnh ung thư.