Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long

Lãnh đạo ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long cho biết, toàn xã có hơn 700 hộ, với hơn 3.000 nhân khẩu, gồm đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 80 triệu đồng/người/năm.

Điểm nổi bật của địa phương là sự giao thoa, hòa quyện các giá trị văn hóa truyền thống của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, thể hiện qua nghệ thuật Đờn ca tài tử, múa Chhay-dăm, đua ghe Ngo và các lễ hội truyền thống. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ấp Đa Lộc, xã Châu Thành ngày càng được quan tâm chăm lo và phát huy.

Toàn ấp có 653 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 92%; các thiết chế văn hóa, thể thao được khai thác hiệu quả, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên.