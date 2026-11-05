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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Văn hóa Khmer là một thành tố quan trọng'

Cảnh Kỳ

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bức tranh đa sắc màu, văn hóa Khmer là một thành tố quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc của Vĩnh Long. Những giá trị ấy cần được trân trọng, tiếp tục trao truyền và có điều kiện phát triển trong đời sống hôm nay.

Sáng 5/11, tại chùa Champabôrây, ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động thiết thực gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự ngày hội.

Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Vĩnh Long và đông đảo nhân dân địa phương.

Những giá trị cần được trân trọng, trao truyền và phát triển

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa sâu sắc, đây là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản của dân tộc mình, văn hóa của đồng bào mình, cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam. Ngày hội cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng, bồi đắp lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong bức tranh đa sắc màu, văn hóa Khmer là một thành tố quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc của Vĩnh Long. Những giá trị ấy cần được trân trọng, tiếp tục trao truyền và có điều kiện phát triển trong đời sống hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Lời dạy ấy vẫn còn tiếp tục thấm sâu vào đời sống để ngày hội hôm nay tạo sức mạnh lan tỏa lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, bà con nhân dân quan tâm vun đắp sự gắn bó giữa các cộng đồng, xây dựng niềm tự hào và trách nhiệm chung với quê hương sau hợp nhất.

Lưu ý chăm lo bảo tồn và trao truyền di sản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học, thực hành kết nối gia đình, nhà trường, cơ sở văn hóa và cộng đồng trong giáo dục di sản. Việc bảo tồn phải tôn trọng vai trò chủ thể của đồng bào, tham khảo ý kiến của chư tăng, nghệ nhân và những người am hiểu văn hóa.

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Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà các gia đình tiêu biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, xây dựng văn hóa từ nếp sống và cách ứng xử hàng ngày trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Gia đình phải là nơi nuôi dưỡng lòng nhân ái, sự trung thực, lòng biết ơn và trách nhiệm. Xóm, ấp, phum, sóc phải là những nơi mọi người biết tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ nhau. Cùng với đó, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Dành không gian cho người trẻ sáng tạo

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp mở rộng cánh cửa của các thiết chế văn hóa, đưa các hoạt động văn hóa đến gần dân hơn. Mỗi địa phương cần lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện của mình, huy động sự tham gia tự nguyện của cộng đồng. Đặc biệt, cần dành không gian cho người trẻ sáng tạo, để các em vừa tiếp nhận di sản, vừa góp thêm những giá trị mới bằng tài năng và cách biểu đạt thế hệ mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phát huy cái vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên, các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín, củng cố tình đoàn kết ngay từ cơ sở. Mặt trận phải gần dân, hiểu dân, làm tốt vai trò tập hợp và đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức thuyết phục của công tác vận động bắt nguồn từ sự chân thành, công bằng và những việc làm có ích cho Nhân dân.

Chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tôn trọng những đóng góp, sáng kiến của đồng bào, các dân tộc, các tôn giáo. Để tình đoàn kết ngày càng sâu bền, có những công việc cùng làm và trách nhiệm cùng được chia sẻ.

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Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - trao quà cho các gia đình tiêu biểu.

Để tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực suốt cả năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, mỗi khu dân cư nên cùng lựa chọn số việc phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Chăm lo một gia đình neo đơn, giúp một em nhỏ có nguy cơ bỏ học, duy trì một lớp truyền dạy văn hóa, giữ gìn một di tích hoặc một không gian sinh hoạt chung. Việc gì đã thống nhất thì cùng góp sức để thực hiện, công khai kết quả để bà con cùng biết và tham gia.

“Tôi mong rằng từ ngày hội ở ấp Đa Lộc hôm nay, nghĩa tình ấy tiếp tục được vun đắp trong từng mái nhà, từng xóm, từng phum sóc, để mỗi em nhỏ lớn lên được nghe, hiểu được tiếng nói của dân tộc mình, biết trân trọng văn hóa của đồng bào mình. Mỗi người cao tuổi yên lòng vì những điều quý báu đã có người tiếp nối, mỗi gia đình lúc khó khăn luôn tìm thấy sự chia sẻ của cộng đồng. Mai này diện mạo quê hương sẽ tiếp tục đổi thay. Chúng ta cùng có trách nhiệm giữ gìn và làm giàu thêm cốt cách con người, nghĩa tình đồng bào và niềm tin vào nhau” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Sáng 5/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ động thổ xây dựng Nhà văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa của người dân địa phương.

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#Tô Lâm #Vĩnh Long #Ngày hội Đại đoàn kết #di sản Khmer #Ngày Văn hóa Việt Nam #chùa Champabôrây #bảo tồn di sản

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