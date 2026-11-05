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Giải cứu thành viên kiểm đếm rừng đi lạc

Phùng Quang

TPO - Một người đàn ông trong đoàn kiểm đếm rừng phục vụ Nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong bị lạc tại khu vực núi Hòn Hèo, tỉnh Khánh Hòa. Sau khoảng 2 giờ triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa người này ra ngoài an toàn.

Sáng 5/11, Công an phường Hòa Thắng, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, giải cứu thành công một người đàn ông đi lạc trong khu vực rừng núi Hòn Hèo.

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Lực lượng chức năng tìm thấy người đàn ông đi lạc trên núi Hòn Hèo.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 4/11, Công an phường Hòa Thắng tiếp nhận tin báo về việc anh H.T. (SN 1986, thành viên đoàn kiểm đếm rừng phục vụ Nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong), bị mất liên lạc khi cùng đoàn di chuyển ra khỏi khu vực rừng tại lòng hồ Tiên Du, thuộc núi Hòn Hèo.

Theo thông tin ban đầu, đoàn có tổng cộng 15 người. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển ra khỏi rừng, anh T. không đi cùng các thành viên còn lại và bị thất lạc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Thắng đã phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, Hạt Kiểm lâm, Đồn Biên phòng 368, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Ban Quản lý Trạm Thủy lợi Hồ Tiên Du khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Do địa hình rừng núi Hòn Hèo hiểm trở, nhiều đoạn có dốc đá trơn trượt, công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Các lực lượng phải băng rừng, vượt dốc và tổ chức tìm kiếm tại nhiều khu vực để xác định vị trí người bị lạc.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tìm thấy anh T. và đưa ra khỏi khu vực rừng núi an toàn. Qua kiểm tra, sức khỏe anh T. ổn định.

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#Núi Hòn Hèo #Tìm kiếm #Thất lạc

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