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Sức khỏe

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Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra ngộ độc bánh mì, thêm 7 trường hợp ngộ độc

Nguyễn Ngọc

TPO - Chưa đầy một năm, hàng trăm người ở Quảng Ngãi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Khi các vụ việc trước chưa lắng xuống, địa phương lại ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi ngộ độc liên quan đến bánh mì.

Ngày 5/11, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, địa phương ghi nhận 5 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã, ngày 3/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 2 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thu ở thôn Định Tân và Cô Hà ở thôn Châu Thuận Biển.

Qua điều tra, xác minh, đến 16h ngày 4/11, số trường hợp nghi ngộ độc tăng lên 5 người. Trong đó, 4 bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, một trường hợp theo dõi tại nhà. Các bệnh nhân có biểu hiện nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy và sốt.

Kiểm tra cơ sở bánh mì Cô Thu do bà Dương Thị Thu làm chủ, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở chưa có hồ sơ pháp lý, khu vực kinh doanh gần nguồn ô nhiễm môi trường, xe bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh, việc bảo quản thực phẩm chưa tốt và không thực hiện lưu mẫu thức ăn hằng ngày.

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Điểm bán bánh mì Bà Được, vừa bị UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt hơn 85 triệu đồng, liên quan tới ngộ độc thực phẩm khiến 175 người nhập viện.

Đối với cơ sở bánh mì Cô Hà do bà Dương Thị Hà làm chủ, cơ sở cũng chưa có hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã thu dọn, nghỉ bán nên đoàn kiểm tra không lấy được mẫu thực phẩm.

Qua xác minh nguồn nguyên liệu, cả hai cơ sở khai sử dụng nước chan và bơ từ một cơ sở bánh mì tại xã Tịnh Khê. Các nguyên liệu khác được mua tại chợ và tự chế biến.

Ngày 4/11, đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu thực phẩm tại xe bánh mì Cô Thu, gồm chà bông, bơ, nước sốt, nước chan và chả heo, bàn giao cho cơ quan chuyên môn kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Cùng thời điểm, lãnh đạo UBND xã Tịnh Khê xác nhận, địa phương ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn.

Tính đến thời điểm hiện tại xã Đông Sơn và Tịnh Khê ghi nhận tổng cộng 7 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì. Nguyên nhân các trường hợp này đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Phạt chủ bánh mì Bà Được hơn 85 triệu đồng

Ngày 5/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Thúy (58 tuổi), chủ xe bánh mì Bà Được, 85,75 triệu đồng về hai hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, liên quan vụ ngộ độc khiến 175 người bị ảnh hưởng.

Ngoài phạt tiền, bà Thúy còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh thực phẩm trong 4 tháng, buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm vi phạm và chịu mọi chi phí xử lý ngộ độc, khám, điều trị cho người bị ảnh hưởng. Thời hạn khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

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#Ngộ độc thực phẩm #Bánh mì #An toàn thực phẩm #Quảng Ngãi #Salmonella

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