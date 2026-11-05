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Người lính

Triều Tiên diễn tập tấn công sân bay đối phương bằng tên lửa tầm xa

Minh Hạnh

TPO - Truyền thông Triều Tiên ngày 5/11 đưa tin, nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống tên lửa phòng không mới, và tiến hành một cuộc diễn tập tấn công bằng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Đây là lần thử vũ khí thứ tư của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng một tuần.

Thông tin từ phía Triều Tiên được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Bình Nhưỡng phóng nhiều tên lửa về phía Biển Nhật Bản từ khu vực Sondok, tỉnh Nam Hamgyong vào sáng sớm ngày 4/11.

Các tên lửa bay được quãng đường dưới 300 km, do đó giới chức Hàn Quốc không loại trừ khả năng đây là loại tên lửa đạn đạo tầm gần.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), đây là cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không mới của Cục Quản lý Tên lửa, nhằm mục đích xác nhận các năng lực kỹ thuật của hệ thống này.

KCNA cho biết: "Vụ phóng thử đã chứng minh được các thông số kỹ thuật và độ tin cậy của loại vũ khí mới, cơ chế dẫn đường thông minh của tên lửa, khả năng nhận diện và theo dõi mục tiêu của hệ thống phòng không, cũng như thiết bị xử lý thông tin phát hiện mục tiêu".

Cùng ngày, một phân đội thuộc đơn vị tên lửa hành trình chiến lược tầm xa ở khu vực phía đông Triều Tiên đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công, sử dụng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa nhắm vào mục tiêu giả định là một sân bay của đối phương.

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Hình ảnh vụ thử vũ khí và diễn tập của quân đội Triều Tiên ngày 4/11. (Ảnh: Yonhap)

Theo các chuyên gia, những vụ thử vũ khí gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phản ứng lại cuộc tập trận không quân đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ có tên “Freedom Flag”.

Trước đó, ông Kim Jong-sik - một thành viên của Quân ủy Trung ương Triều Tiên - đã chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington, trong đó có "Freedom Flag", đồng thời cáo buộc các đối thủ của Triều Tiên đang tăng cường những "động thái quân sự, dù là công khai hay bí mật".

Vụ thử hôm 4/11 là lần thứ tư Triều Tiên thử nghiệm vũ khí trong vòng một tuần. Chuỗi sự kiện này bắt đầu vào ngày 29/10, với vụ phóng hệ thống pháo phản lực bắn loạt 600mm được mô tả là có "độ chính xác cực cao", dưới sự chứng kiến ​​của Chủ tịch Kim Jong-un.

Tiếp đó, vào 31/10, Triều Tiên đã thử nghiệm một loại bom chùm có thể gắn trên các tên lửa đạn đạo chiến thuật. Đến ngày 2/11, Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm một "đầu đạn phân tán" dành cho tên lửa hành trình chiến lược.

Yonhap

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#Triều Tiên #Hàn Quốc #phóng thử tên lửa #tên lửa tầm xa #hệ thống phòng không #vũ khí Triều Tiên

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