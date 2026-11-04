Gia Lai quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

TPO - Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm kiếm, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sĩ tại 3 tỉnh Đông Bắc của Campuchia.

Ngày 4/11, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, các lực lượng vừa tìm kiếm, quy tập thêm được 6 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trước đó, từ nguồn thông tin do người dân địa phương tại 3 tỉnh Rattanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia) cung cấp, Đội K52 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Ảnh: Huy Bắc.

Quá trình khảo sát, tìm kiếm, Đội K52 đã tìm thấy được 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Rattanakiri; 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Stung Treng và 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Preah Vihear.

Cùng với hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng còn tìm thấy nhiều di vật như dép cao su, tăng, võng, giày bộ đội, dây thắt lưng, cúc áo, lược và một số vật dụng cá nhân.

Các di vật được tìm thấy. Ảnh: Huy Bắc

Đội K52 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, quá trình quy tập cả 6 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính, đang trong quá trình phân hủy mạnh. Đơn vị đã thu thập mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác xác minh, giám định ADN.

Với 6 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, tổng số hài cốt liệt sĩ Đội K52 tìm kiếm, quy tập tại Campuchia từ ngày 1/1/2025 đến 31/10/2026 được nâng lên 34 trường hợp.