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Thế giới

Trung Quốc truy tố một cựu Ủy viên Bộ Chính trị

Bình Giang

TPO - Một cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị truy tố về tội nhận hối lộ, 1 tuần sau khi bị khai trừ khỏi đảng, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 5/11.

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Cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Mã Hưng Thụy. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, cơ quan công tố TP. Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cáo buộc ông Mã Hưng Thụy lợi dụng chức vụ để nhận những khoản hối lộ “đặc biệt lớn” và mang lại lợi ích cho người khác.

Ông Mã Hưng Thụy được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị năm 2022. Thông tin về sự sụp đổ sự nghiệp chính trị của ông được công khai vào tháng 4, khi giới chức thông báo ông đang bị điều tra vì những vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng và pháp luật nhà nước, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Ông là quan chức cấp cao mới nhất bị mất chức trong chiến dịch chống tham nhũng mà Trung Quốc thực hiện trong nhiều năm qua. Chính sách này tiếp tục được củng cố tại Hội nghị Trung ương khóa V, nơi các lãnh đạo thông qua nghị quyết về tăng cường kỷ luật và đấu tranh chống tham nhũng.

Hội nghị cũng phê chuẩn việc khai trừ hơn 30 quan chức cấp cao khỏi Đảng, trong đó có ông Mã Hưng Thụy và một người từng là tướng lĩnh quân đội cấp cao nhất cho đến đầu năm nay.

Trước khi 3 thành viên gần đây bị điều tra và truy tố, gồm ông Mã Hưng Thụy và 2 tướng quân đội, Bộ Chính trị Trung Quốc có 24 thành viên.

Ông Mã Hưng Thụy từng giữ chức Bí thư Đảng ủy khu tự trị Tân Cương cho đến năm 2025. Trước đó, ông là tỉnh trưởng Quảng Đông, nơi có thế mạnh về sản xuất công nghiệp.

Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật, ông Mã Hưng Thụy từng làm việc trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ trước khi chuyển sang công tác tại chính quyền địa phương.

Theo SCMP, THX

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#Mã Hưng Thụy #Bộ Chính trị #Truy tố #Tham nhũng #Trung Quốc

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