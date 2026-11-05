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Gặp quý nhân cứu trợ, nữ hành khách thoát chết trên máy bay

Anh Nhàn

TPO - Nghe thông báo tìm nhân viên y tế, 4 bác sĩ có mặt trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TPHCM liền hỗ trợ một nữ hành khách 64 tuổi bị chóng mặt, buồn nôn, huyết áp tăng.

Ngày 5/11, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng khoa Nội Tim mạch của bệnh viện này vừa cùng các đồng nghiệp và phi hành đoàn hỗ trợ một hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

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Giây phút BS CK2 Nguyễn Văn Bé Hai cứu chữa bệnh nhân trên chuyến bay được chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội

Theo đó, chuyến bay khởi hành từ Buôn Ma Thuột đến TPHCM lúc 19 giờ 50 ngày 2/11. Khoảng 15 phút sau khi máy bay cất cánh, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện các triệu chứng run tay chân, chóng mặt và buồn nôn.

Các tiếp viên đến hỗ trợ ban đầu, song khoảng 10 phút sau, tình trạng của người phụ nữ vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn lập tức phát thông báo tìm nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay.

"Lúc đó tôi đang ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế. Nghe thông tin, nhanh chóng đến kiểm tra. Cùng lúc, 3 bác sĩ khác cũng có mặt để giúp đỡ. Khi biết tôi có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp phối hợp để tôi trực tiếp đánh giá và xử trí cho người bệnh", bác sĩ Hai kể lại.

Qua kiểm tra, huyết áp của nữ hành khách tăng cao, kèm tình trạng chóng mặt, buồn nôn. Bác sĩ Hai vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng thuốc và tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe ngay trên máy bay.

Khoảng 15 phút sau khi được hỗ trợ, nữ hành khách giảm chóng mặt, tình trạng sức khỏe dần ổn định. Khi máy bay hạ cánh, thông tin về tình trạng người bệnh và quá trình xử trí được bàn giao cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp này, bác sĩ Hai lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay.

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#Bệnh viện Thống Nhất #Vietnam Airlines #Cấp cứu y tế trên máy bay #Tăng huyết áp #Bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai

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