Tây Ninh ra 'tối hậu thư' về đất công dôi dư

TPO - Tây Ninh còn 852 cơ sở nhà, đất công thiếu hồ sơ pháp lý, yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 12, đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ngày 5/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau sáp nhập tỉnh.

Theo Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 3.564 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp. Đến nay, 3.563 cơ sở đã có phương án xử lý, đạt tỷ lệ 99,97%. Một cơ sở còn lại do Trung ương chuyển giao đang được xây dựng phương án.

Tại phường Tân Ninh, cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) trên đường 30 Tháng 4 cũng đã tạm ngưng hoạt động sau quá trình sắp xếp. Ảnh chụp ngày 14/8.

Tuy nhiên, quá trình xử lý vẫn còn nhiều vướng mắc. Cụ thể, 852 cơ sở nhà, đất chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Ngoài ra, 477 cơ sở đã có phương án điều chuyển, chuyển giao nhưng chưa hoàn tất xử lý, trong đó có 398 cơ sở thuộc địa phương quản lý và 79 cơ sở do Trung ương chuyển giao.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh xác định, nguyên nhân chủ yếu do việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai trong thời gian ngắn, địa bàn quản lý rộng. Nhiều cơ sở nhà, đất hình thành qua nhiều thời kỳ, giấy tờ giao nhận bị thất lạc, gây khó khăn cho việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Trong đó, một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo. Việc triển khai ở một số nơi còn mang tính giao khoán cho bộ phận chuyên môn, chưa phát huy đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tồn tại chậm nhất trong tháng 12/2026.

Kết quả sắp xếp, xử lý tài sản công sẽ là căn cứ kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Người đứng đầu các đơn vị có tài sản công thuộc diện sắp xếp sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm nếu buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm, để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương khẩn trương rà soát, công khai rộng rãi các phương án xử lý tài sản công đã được phê duyệt. Các cơ sở nhà, đất dôi dư được ưu tiên bố trí phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao. Các xã, phường phải hoàn thành việc xử lý trước ngày 15/12/2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tập trung kiểm tra những địa phương, đơn vị chậm xử lý, nhất là các cơ sở có giá trị lớn. Ban Nội chính Tỉnh ủy chú trọng theo dõi các vụ việc có dấu hiệu lợi ích nhóm, trục lợi trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công. Các Ủy viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên trực tiếp đôn đốc tại địa bàn được phân công phụ trách.