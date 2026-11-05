Hà Nội: Nhiều xe cứu thương vào hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên

TPO - Hơn 13h ngày 5/11, nhiều xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường vụ cháy dãy nhà thuộc khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Công an sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt đối với các hành vi: Không tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy không đúng quy định, không đúng với thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đã được thẩm định, theo hướng tăng mức tiền xử phạt.
TPO - Tây Ninh còn 852 cơ sở nhà, đất công thiếu hồ sơ pháp lý, yêu cầu xử lý dứt điểm trong tháng 12, đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí.
TPO - Một người đàn ông trong đoàn kiểm đếm rừng phục vụ Nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong bị lạc tại khu vực núi Hòn Hèo, tỉnh Khánh Hòa. Sau khoảng 2 giờ triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa người này ra ngoài an toàn.
TPO - Sáng 5/11, tại Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
TPO - Sáng 5/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ 2, trong đó có nội dung xem xét việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
TPO - Sáng 5/11, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 659-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.
TPO - Vì sao hết sốt vẫn có thể trở nặng, khi nào người mắc sốt xuất huyết cần nhập viện và từng mắc bệnh có cần tiêm vaccine?... Những băn khoăn này sẽ được các chuyên gia giải đáp tại tọa đàm trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 9 giờ ngày mai (6/11).
TPO - Chính phủ đề xuất hơn 63.450 tỷ đồng thực hiện chương trình phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, hướng tới giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội mỗi năm.
TPO - Đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân bất ngờ đau bụng dữ dội. Được lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa vào bờ cấp cứu, bệnh nhân được xác định bị thủng dạ dày và phẫu thuật kịp thời, qua cơn nguy kịch.
TPO - Trước nguy cơ lợi dụng hoạt động san hạ mặt bằng, hạ cốt nền để khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái quy định, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chấn chỉnh công tác tiếp nhận, thẩm định và xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trong đó, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm về việc xác nhận, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trên địa bàn.
TPO - Tại lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua các thế hệ. Tiếp nối tinh thần ấy, đại diện tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh mang đến những góc nhìn về trách nhiệm dựng xây quê hương trong giai đoạn mới, từ chuyển đổi số đến bảo tồn bản sắc văn hóa.
TPO - Dự báo từ đêm nay (5/11), một đợt gió mùa đông bắc yếu sẽ tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Từ ngày mai, nền nhiệt giảm nhẹ.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, nâng cấp khoảng 42 km đê tả và hữu sông Hoàng Long cùng các công trình phòng, chống lũ tại Ninh Bình, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.365 tỷ đồng.
TPO - Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên đẩy nhanh tiến độ 3 dự án hợp tác đường sắt, xây dựng cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.
TPO - Mưa lớn kéo dài hơn một giờ vào tối 4/11 khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Đông TPHCM ngập sâu, xe chết máy, người dân chật vật di chuyển.