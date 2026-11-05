Hà Nội: Nhiều xe cứu thương vào hiện trường vụ cháy Trường THCS Kim Liên

TPO - Vì sao hết sốt vẫn có thể trở nặng, khi nào người mắc sốt xuất huyết cần nhập viện và từng mắc bệnh có cần tiêm vaccine?... Những băn khoăn này sẽ được các chuyên gia giải đáp tại tọa đàm trực tuyến do Báo Tiền Phong tổ chức lúc 9 giờ ngày mai (6/11).