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Đại tướng Phan Văn Giang trao huy hiệu 80 năm cho Đảng viên 102 tuổi

Thanh Hiếu

TPO - Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung (102 tuổi) và đảng viên La Thị Hoa (97 tuổi).

Ngày 5/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung (102 tuổi) tại xóm Vạn Thọ (xã Vạn Phú) và đảng viên La Thị Hoa (97 tuổi) tại tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

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Đại tướng Phan Văn Giang đeo Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung

Tại các gia đình, Đại tướng cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của các đảng viên lão thành.

Đại tướng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý dành tặng cho các lão thành mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và toàn thể tổ chức Đảng ở địa phương.

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Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên La Thị Hoa

Đại tướng mong muốn, các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy và lòng trung thành với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đảng viên cao tuổi. Đồng thời, trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước để tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

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#Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Đại tướng Phan Van Giang #Thái Nguyên #Đảng viên lão thành

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