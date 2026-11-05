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Cháu bé 5 tuổi bị bỏ lại bên đường cùng lời nhắn xót xa

Thu Hiền

TPO - Một cháu bé 5 tuổi bị bỏ lại bên đường ở phường Thành Vinh (Nghệ An), bên cạnh là mảnh giấy do người thân để lại với lời nhắn: “Cháu khóc không chịu ăn, dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại cháu...”.

Ngày 5/11, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa cháu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Trước đó, ngày 4/11, người dân phát hiện bé trai 5 tuổi bị bỏ lại bên đường trên địa bàn phường. Người thân cháu bé để lại một mảnh giấy có nội dung: “Cháu khóc không chịu ăn, dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại cháu...”.

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Cháu bé cùng mảnh giấy ghi lời nhắn của người thân.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa cháu bé đến Công an phường Thành Vinh trình báo. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tìm phương án chăm sóc, bảo vệ cháu.

Theo lãnh đạo Công an phường Thành Vinh, mẹ cháu bé đang chấp hành án phạt tù do vi phạm pháp luật. Cháu không có người trực tiếp nuôi dưỡng, trong khi bà và những người thân khác không nhận chăm sóc nên bị bỏ lại bên đường.

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#bé trai 5 tuổi #bỏ lại bên đường #phường Thành Vinh #Nghệ An #Công an Thành Vinh #trung tâm bảo trợ xã hội

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