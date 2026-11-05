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Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội được điều động làm Phó Giám đốc Sở KH&CN

Xuân Tùng

TPO - Anh Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, được điều động đến công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Ngày 5/11, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Trong số 6 nhân sự nhận quyết định về công tác cán bộ, có anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, Chủ tịch HĐQT, người đại diện quản lý vốn nhà nước tại Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

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Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ tại hội nghị. Anh Trần Quang Hưng (thứ hai từ trái sang) nhận quyết định. Ảnh: BTC

Theo Quyết định, anh Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội thôi biệt phái giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, được điều động sang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở.

Hiện Thường trực Thành Đoàn Hà Nội gồm: Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Thành phố Hà Nội; anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội; anh Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.

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#Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội #anh Trần Quang Hưng #Phó Giám đốc Sở KH&CN #Sở Khoa học và Công nghệ #Thành Đoàn Hà Nội #công tác cán bộ #nhân sự

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