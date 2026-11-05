Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Thiếu niên tự học thành chuyên gia AI ở tuổi 17

Tú Oanh

TPO - Dù tuổi đời còn nhỏ và không qua đào tạo lập trình bài bản, Chen Guangyu khiến giới công nghệ thế giới phải chú ý khi tự học thành tài và ghi được dấu ấn đáng kể trong ngành trí tuệ nhân tạo.

Sinh năm 2009 tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Chen Guangyu (Nathan Chen) trở thành cái tên được chú ý trong giới công nghệ quốc tế nhờ hành trình tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI) khác thường. Thay vì đi theo lộ trình đào tạo chuyên môn từ sớm, cậu chủ động tìm hiểu lĩnh vực này thông qua các công cụ AI, tài liệu nghiên cứu và những dự án thực hành.

Học AI bằng cách trò chuyện với chatbot

Theo China Newsweek, Chen bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về AI trong thời gian học trung học. Cậu sử dụng Gemini của Google như công cụ hỗ trợ đọc và giải thích các tài liệu chuyên môn, đặt câu hỏi về những khái niệm chưa hiểu rồi tiếp tục đào sâu vấn đề qua các cuộc trao đổi với chatbot.

a1.png
Chen Guangyu tìm tòi, nâng cao kiến thức về trí tuệ nhân tạo bằng cách trò chuyện với chatbot và nghiên cứu tài liệu.

Ngoài tham khảo câu trả lời có sẵn, Chen tìm cách sử dụng AI để tiếp cận những nội dung phức tạp trong lĩnh vực học máy. Cậu cũng chủ động đọc các công trình nghiên cứu, tìm hiểu những dự án mã nguồn mở và thực hành kỹ thuật.

Trong quá trình tham gia các hoạt động công nghệ dành cho học sinh, Chen có cơ hội gặp gỡ những người làm nghiên cứu, nhận góp ý và mở rộng mạng lưới chuyên môn. Những kết nối ấy giúp Chen tiến gần hơn tới môi trường nghiên cứu AI chuyên nghiệp.

Tháng 5/2025, Chen đăng tải bài phân tích về DeltaNet, cơ chế chú ý tuyến tính trong mô hình AI. Bài viết thu hút sự quan tâm của Yang Songlin, nhà nghiên cứu có nền tảng học thuật tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Từ đây, Chen có cơ hội tiếp xúc với Tilde Research, công ty khởi nghiệp AI tại Mỹ.

Để chuẩn bị cho kỳ thực tập, cậu tự học cách viết các kernel (phần mềm cốt lõi nằm ở trung tâm của hệ điều hành máy tính) tùy chỉnh bằng Triton, công cụ phục vụ tính toán trên bộ xử lý đồ họa (GPU). Chen sau đó dành khoảng 7 tuần thực tập tại công ty, có những ngày làm việc kéo dài tới 15 tiếng.

Từ học sinh tự tìm hiểu AI, Chen từng bước tiếp cận những bài toán kỹ thuật đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và khả năng thực hành. Tuy nhiên, câu chuyện của cậu cũng cho thấy vai trò của sự kiên trì, khả năng tự học và những cơ hội tiếp xúc với cộng đồng nghiên cứu, chứ không đơn thuần là kết quả của việc sử dụng chatbot.

Gia nhập Moonshot AI ở tuổi 16

Năm 2024, Chen được lựa chọn vào chương trình Rise Fellow của Rhodes Trust. Theo hồ sơ trên trang Rise for the World, dự án OpenTeens do cậu thực hiện hướng tới việc giúp thanh thiếu niên tiếp cận công nghệ mã nguồn mở, đồng thời xây dựng cộng đồng những người trẻ quan tâm đến khởi nghiệp công nghệ.

a2.jpg
Chen được Moonshot AI tuyển dụng khi mới 16 tuổi.

Tháng 11/2025, Chen gia nhập Moonshot AI, doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc phát triển chatbot Kimi. Việc học sinh trung học được tuyển vào đội ngũ nghiên cứu của công ty AI đang phát triển nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Chen chưa có bằng đại học.

Tên tuổi của cậu được biết đến rộng rãi hơn vào tháng 3/2026, khi Moonshot AI công bố nghiên cứu Attention Residuals. Chen là một trong ba tác giả chính có đóng góp ngang nhau, cùng hai nhà nghiên cứu Su Jianlin và Zhang Yu.

Nghiên cứu đề xuất phương pháp cải tiến cơ chế kết nối dư trong mạng nơ-ron, cho phép các lớp của mô hình lựa chọn thông tin từ những lớp trước đó thông qua cơ chế chú ý. Hướng tiếp cận này nhằm cải thiện cách thông tin được truyền qua mạng lưới, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tính toán.

Công trình nhận được sự quan tâm từ cộng đồng công nghệ quốc tế, trong đó có tỷ phú Elon Musk và nhà nghiên cứu AI Andrej Karpathy. Nghiên cứu cũng góp phần đưa Chen từ nhân vật ít được biết đến trở thành cái tên được giới chuyên môn chú ý.

Trong thời gian làm việc tại Moonshot AI, Chen còn tham gia các hướng nghiên cứu liên quan đến Kimi Delta Attention (KDA), kỹ thuật nhằm cải thiện hiệu quả xử lý thông tin của mô hình. Những đóng góp này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp AI Trung Quốc tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh với những hệ thống hàng đầu của Mỹ.

Được săn đón

Ngày 15/10, Chen thông báo trên mạng xã hội X đã rời Moonshot AI sau chưa đầy một năm làm việc. Nhìn lại hành trình đã qua, Chen chia sẻ đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình tính đến lúc ấy, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với những đồng nghiệp đã hỗ trợ và tạo điều kiện để cậu học hỏi.

Thông báo nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh cạnh tranh nhân tài AI giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng gay gắt. Theo South China Morning Post, Chen cho biết đang hướng tới khu vực vịnh San Francisco, nơi tập trung nhiều công ty và phòng nghiên cứu AI hàng đầu.

Sau đó, xuất hiện thông tin cho rằng Chen có thể gia nhập Discovery Loop, startup do nhà nghiên cứu AI người Việt Lê Viết Quốc cùng các cựu nhân sự cấp cao của Google đồng sáng lập.

Tuy nhiên, Chen chưa xác nhận việc gia nhập và phía công ty cũng không bình luận về vấn đề nhân sự. Cậu đồng thời phủ nhận tin đồn gia nhập Anthropic.

Việc thiên tài nghiên cứu mới 17 tuổi nhận được sự quan tâm từ nhiều tổ chức công nghệ cho thấy các công ty AI ngày càng chú trọng tìm kiếm nhân tài có khả năng giải quyết những bài toán kỹ thuật khó, bất kể tuổi đời hay lộ trình học tập truyền thống.

Điều đáng chú ý hơn trong hành trình của Chen là cách cậu chủ động tiếp cận tri thức, tận dụng công cụ mới và tìm kiếm cơ hội để kiểm chứng kiến thức bằng thực hành. AI giúp việc tiếp cận tài liệu và giải đáp thắc mắc trở nên thuận tiện hơn, nhưng không thay thế được quá trình đọc hiểu, tư duy độc lập và đánh giá tính chính xác của thông tin.

Xem thêm

#Chen Guangyu #tự học AI #nghiên cứu AI #thần đồng AI #trí tuệ nhân tạo #công nghệ #Elon Musk

Cùng chuyên mục

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Hành trình mới ở mảnh đất Na Ngoi

Ngày tôi quyết định về quê làm việc, cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi có được một môi trường làm việc tốt nhưng cũng đáng lo, lo tôi không làm được, không trụ được ở vùng biên giới ấy. Cho đến bây giờ đã hơn nửa năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy chùn bước hay lạc lõng ở nơi đây. Na Ngoi đã cho tôi thật nhiều điều đặc biệt đáng trân quý từ con người cho đến thiên nhiên.

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi

Năm mười tám tuổi, ranh giới giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành mong manh như một cái chớp mắt. Đó là cái tuổi mà người ta đứng trước muôn vàn ngã rẽ của cuộc đời, nơi mỗi lựa chọn đều mang theo sự háo hức lẫn nỗi sợ hãi chới với của bước ngoặt đầu đời. Khi ấy, trong tâm trí của một tân sinh viên vừa bước chân vào môi trường đại học như tôi luôn vang vọng hai tiếng gọi đầy giằng xé.

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang: Người trẻ khát vọng dựng xây quê hương

TPO - Tại lễ kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường được hun đúc qua các thế hệ. Tiếp nối tinh thần ấy, đại diện tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh mang đến những góc nhìn về trách nhiệm dựng xây quê hương trong giai đoạn mới, từ chuyển đổi số đến bảo tồn bản sắc văn hóa.

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

Cận cảnh cổng Parabol Bách khoa trước ngày di dời

TPO - Cổng Parabol, biểu tượng gắn với nhiều thế hệ sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20 m. Một số cựu sinh viên tranh thủ trở lại chụp ảnh lưu niệm trước khi công trình thay đổi vị trí.

Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

Đồng hành với thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp

TPO - Chiều 4/11, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Đồng hành cùng thanh niên Hà Tĩnh khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số”.

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

Bí kíp của nhà vô địch Olympia 2026: Biến lợi thế chuyên Sử thành điểm mạnh

TPO - Từng được xếp vào lớp Toán và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn học này, Đoàn Lê Anh Đức lại quyết định theo đuổi đam mê Lịch sử. Sau 6 năm gắn bó với Đường Lên Đỉnh Olympia, nam sinh đã chạm tay đến vòng nguyệt quế bằng kiến thức, chiến thuật và sự tự tin vào thế mạnh của bản thân.

Sinh viên Đà Nẵng đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

Sinh viên Đà Nẵng đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn

TPO - Trong 35 đề tài lọt vào vòng chung kết Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học TP. Đà Nẵng năm 2026 có nhiều nghiên cứu giàu tính ứng dụng, được doanh nghiệp quan tâm, hỗ trợ triển khai và giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Đặt hàng, giao bài toán từ thực tiễn cho thanh niên

Đặt hàng, giao bài toán từ thực tiễn cho thanh niên

TPO - Hãy “đặt hàng”, giao bài toán thật cho thanh niên, tạo môi trường thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để người trẻ biến ý tưởng thành sản phẩm, giải bài toán từ nhu cầu thực tế của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

Từ tranh cãi ở Olympia: Gen Z đang phải đối diện những chuẩn mực vô hình?

TPO - Từ tranh luận về cách thí sinh thể hiện cảm xúc tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, câu chuyện về những chuẩn mực ứng xử mà người trẻ phải đối diện trên mạng xã hội tiếp tục được đặt ra. Khi mỗi biểu cảm đều có thể trở thành căn cứ để đánh giá tính cách, bản lĩnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe