Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm chính thức Nhật Bản

TPO - Nhận lời mời của Nhà nước Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 8-11/11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất, hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, trong hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và trên mọi lĩnh vực.

Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung.

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến Việt Nam vào tháng 5 năm nay, hai bên ký nhiều cam kết, thỏa thuận cấp cao, tháo gỡ nhiều vấn đề trong các dự án kinh tế, thúc đẩy hợp tác đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng.

Về hợp tác kinh tế, Nhật Bản tiếp tục là đối tác hàng đầu của Việt Nam, là đối tác lớn nhất về hợp tác ODA và lao động, thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và dịch vụ.

Kim ngạch thương mại song phương 8 tháng đầu năm 2026 đạt 33,7 tỷ USD, tăng 27% so với năm 2025. Mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 60 tỷ USD vào năm 2030 có thể được thực hiện sớm.

Hợp tác quốc phòng – an ninh có nhiều tiến triển mới; hợp tác khoa học – công nghệ được triển khai tích cực, đặc biệt là các dự án nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, và đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như AI, lượng tử, vũ trụ.

Hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo…đạt nhiều tiến triển.

Hợp tác về nguồn nhân lực, địa phương, giao lưu nhân dân mật thiết và hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản hiện có gần 700.000 người, trong đó tỷ lệ trí thức, lao động chất lượng cao ngày càng tăng. Hiện có khoảng 7.000 kỹ sư IT Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến Nhà vua Nhật Bản, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện, có bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dự kiến sẽ thăm tỉnh Kanagawa.