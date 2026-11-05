Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ ô tô chèn ngã thai phụ ở Lào Cai: Thai nhi thụ tinh ống nghiệm, có nguy cơ sinh non

Văn Đức

TPO - Mang thai sau 10 năm hiếm muộn, người vợ bị ô tô chèn ngã tại Lào Cai hiện phải điều trị đặc biệt do thai nhi 6 tháng tuổi có nguy cơ sinh non. Trong khi đó, cơ quan chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường để điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô Vinfast VF3 chèn ép, va chạm với xe máy điện gây bức xúc dư luận, ngày 5/11, trao đổi với báo Tiền Phong, anh Mai Văn Chương (SN 1988, chồng nạn nhân P.T.T) cho biết, hiện sức khoẻ của vợ đã tạm ổn định. Tuy nhiên, chị P.T.T vẫn đang phải nằm điều trị đặc biệt tại bệnh viện do thai nhi 6 tháng tuổi được chẩn đoán có nguy cơ sinh non, cần phải theo dõi.

Anh Chương cho hay, hai vợ chồng đã kết hôn hơn 10 năm nhưng chưa có con. Sau đó, gia đình đã đi bệnh viện để làm thụ tinh trong ống nghiệm. "Cháu bé là thành quả, là nỗ lực và hy vọng suốt hơn một thập kỷ của cả hai vợ chồng", người chồng nghẹn ngào.

img-1793786384254-1793786396407.jpg
Chị P.T.T đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai. Ảnh nhân vật cung cấp.

Theo anh Chương, sau khi vụ va chạm xảy ra, nữ tài xế điều khiển ô tô mang BKS 24A-376.xx là Võ Tuyết S. (SN 1990) hoàn toàn không có một lời hỏi thăm, xin lỗi hay biểu hiện trách nhiệm đối với nạn nhân. Chỉ đến khi mạng xã hội dậy sóng, vụ việc diễn biến phức tạp và cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc, phía gia đình tài xế S. mới chủ động tìm đến nhà đặt vấn đề chuyện trò.

"Quan điểm của gia đình là tập trung điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khoẻ cho hai mẹ con. Còn những vấn đề liên quan đến hành vi vi phạm ra sao mong muốn cơ quan chức năng làm việc một cách công tâm, nghiêm minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không bao che", anh Chương chia sẻ.

img-20261104-214651.jpg
Cơ quan công an triệu tập, lấy lời khai đối với Võ Tuyết S.

Trước đó như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 15h ngày 1/11, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ dân phố số 24 Kim Tân, phường Lào Cai, Võ Tuyết S. điều khiển ô tô mang nhãn hiệu Vinfast VF3 màu hồng, biển kiểm soát 24A-376.xx, chở con trai lưu thông từ khu vực chung cư Tecco theo hướng cầu Kim Tân.

Khi di chuyển, do không bật tín hiệu xi nhan chuyển hướng nên xảy ra mâu thuẫn với chị P.T.T (SN 1990, trú tại phường Cam Đường) điều khiển xe máy điện. Sau khi hai bên lời qua tiếng lại, S. đã có hành vi điều khiển phương tiện áp sát, chèn ép xe máy điện, không cho chị P.T.T di chuyển về phía trước.

fb-img.jpg
Công an dựng lại hiện trường vụ va chạm giao thông ngày 1/11.

Có thời điểm, chiếc ô tô đánh lái, quay ngang trên đường, chắn một phần lối lưu thông. Khi chị P.T.T điều khiển xe vượt lên và dừng tại khu vực đèn đỏ, ô tô tiếp tục tiến lên áp sát xe máy điện, sau đó va chạm vào phần đuôi xe máy điện của chị P.T.T khiến chiếc xe máy điện bị đổ ra đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lào Cai đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Ngày 4/11, cơ quan công an đã triệu tập tài xế Võ Tuyết S. đến lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Sáng 5/11, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.

Xem thêm

#Xe VF3 Lào Cai #Thai phụ IVF #Chèn ép xe máy điện #Võ Tuyết S. #Dựng lại hiện trường #Nguy cơ sinh non

Cùng chuyên mục

Long Châu ra mắt ứng dụng công nghệ trong truy xuất, minh bạch hành trình vắc xin

Long Châu ra mắt ứng dụng công nghệ trong truy xuất, minh bạch hành trình vắc xin

Vừa qua, tại Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc 2026, Long Châu đã đóng góp sáng kiến ứng dụng công nghệ đang được triển khai tại hệ thống tiêm chủng, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và hành trình bảo quản vắc xin. Đây là bước đi tiên phong nhằm minh bạch thông tin, nâng cao an toàn tiêm chủng, giúp người dân an tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khoẻ chủ động.

Vinamilk được vinh danh ở hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027

Vinamilk được vinh danh ở hạng mục sữa công thức trẻ em tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027

Vinamilk Optimum Gold được vinh danh Thương hiệu của năm (Brand of the Year) tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 - 2027 (World Branding Awards 2026 - 2027) diễn ra ở Vương quốc Anh, là đại diện duy nhất của Việt Nam chiến thắng ở hạng mục sữa công thức trẻ em (Infant Formula). Giữa những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, giải thưởng quốc tế ghi nhận uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng nâng chuẩn dinh dưỡng của Vinamilk.

Y học chính xác, liệu pháp miễn dịch: ‘Vũ khí’ mới trong điều trị ung thư

Y học chính xác, liệu pháp miễn dịch: ‘Vũ khí’ mới trong điều trị ung thư

TPO - Ung thư vẫn là một trong những thách thức y tế lớn, gây gánh nặng nặng nề về sức khỏe, kinh tế và tinh thần cho người bệnh và gia đình. Dù y học thế giới đã đạt nhiều tiến bộ trong chẩn đoán sớm, điều trị đích, miễn dịch và y học chính xác, phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn và bảo đảm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến vẫn là bài toán đặt ra với ngành ung thư Việt Nam.

Mới nhất vụ hai công nhân tử vong tại hầm chứa xăng: Lí giải ‘bẫy tử thần’

Mới nhất vụ hai công nhân tử vong tại hầm chứa xăng: Lí giải ‘bẫy tử thần’

TPO - Vụ hai công nhân tử vong khi xuống hầm chứa nhiên liệu tại Huế một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn trong không gian hạn chế. Phóng viên Tiền Phong trao đổi với bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng bộ phận điều trị oxy cao áp (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga) về những nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng người lao động.

Dưỡng sáng da bền vững: Xu hướng chăm sóc da lâu dài thay vì chỉ chú trọng hiệu ứng tức thì

Dưỡng sáng da bền vững: Xu hướng chăm sóc da lâu dài thay vì chỉ chú trọng hiệu ứng tức thì

Với các vùng da dễ chịu tác động từ ma sát, việc lựa chọn kem dưỡng cần dựa trên công dụng, thành phần và hướng dẫn sử dụng cụ thể. Trong đó, Obaria Bloom được phát triển với công thức kết hợp dưỡng ẩm và chăm sóc vùng da sẫm màu, mang đến thêm lựa chọn cho phụ nữ trong việc chủ động chăm sóc làn da theo nhu cầu cá nhân.

Pharma Nord lan tỏa xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ Việt

Pharma Nord lan tỏa xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ Việt

Giữa những bộn bề trách nhiệm trong cuộc sống, nhiều phụ nữ chưa dành đủ thời gian quan tâm đến sức khỏe bản thân. Với nền tảng khoa học và tiêu chuẩn chất lượng từ Đan Mạch, Pharma Nord hướng đến mục tiêu lan tỏa nhận thức về dinh dưỡng, tầm soát sớm và xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động cho phụ nữ Việt Nam.

Amway Việt Nam đề cao sống khỏe dài lâu là động lực mới của nền kinh tế sức khỏe

Amway Việt Nam đề cao sống khỏe dài lâu là động lực mới của nền kinh tế sức khỏe

Ngày 2/11, tại Hội nghị “Kiến tạo chất lượng sống” do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, bà Ôn Minh Hằng, Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam, tham gia với bài tham luận “Định nghĩa lại động lực của nền kinh tế sức khỏe”, chia sẻ góc nhìn về năng lực và vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng định hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Chưa già, mắt đã lão hóa, phòng ngừa thế nào?

Chưa già, mắt đã lão hóa, phòng ngừa thế nào?

TPO - Đọc tin nhắn phải đưa điện thoại ra xa, xem thực đơn phải nheo mắt, đọc sách hay làm việc gần lại loay hoay tìm kính… Đó là những bất tiện nhiều người bắt đầu gặp phải khi bước qua tuổi 40. Lão thị không chỉ gây khó khăn trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và chất lượng cuộc sống.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe