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Tân Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai giải bài toán khó của y học Việt Nam

Hà Minh

TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đề nghị Bệnh viện Bạch Mai đẩy mạnh nghiên cứu y học chuyên sâu, làm chủ công nghệ tiên tiến, đổi mới quản trị và xây dựng đội ngũ nhà khoa học trẻ, hướng tới mô hình bệnh viện học thuật hiện đại.

Định hình 6 trụ cột công nghệ chiến lược

Ngày 5/11, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khai mạc Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ 34 với chủ đề “Công nghệ chiến lược trong y học - 115 năm Bạch Mai phát triển và đổi mới”.

Hội nghị là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi học thuật, cập nhật những thành tựu mới của y học, đồng thời thúc đẩy đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào hoạt động khám, chữa bệnh.

Thông tin tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã xác định 6 trụ cột công nghệ chiến lược, với định hướng phát triển theo mô hình AI-first và Smart. Cùng với đó, đơn vị chú trọng các lĩnh vực y học tái tạo, tế bào gốc, gene trị liệu và y học chính xác, từng bước hướng đến cá thể hóa điều trị.

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PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại hội nghị.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là định hướng chuyển từ tiếp nhận, ứng dụng công nghệ sang chủ động nghiên cứu và phát triển giải pháp dựa trên những yêu cầu thực tế của hoạt động lâm sàng.

Các hướng nghiên cứu đang được chú trọng gồm phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tầm soát ung thư phổi, hỗ trợ quyết định lâm sàng và theo dõi tương tác thuốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai cần hướng tới mô hình bệnh viện học thuật hiện đại, trong đó nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ là những năng lực cốt lõi.

Theo Thứ trưởng, việc trang bị công nghệ hiện đại không đồng nghĩa với việc làm chủ năng lực khoa học. Tương tự, sở hữu thiết bị tiên tiến cũng chưa đủ để khẳng định khả năng làm chủ nền y học hiện đại.

Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối, Bạch Mai cần vượt qua giới hạn của việc tiếp nhận và triển khai những thành tựu đã có. Bệnh viện phải chủ động phát hiện các vấn đề khoa học từ thực tiễn điều trị, đặt ra những câu hỏi nghiên cứu mới, tạo lập tri thức và phát triển các giải pháp thiết thực cho người bệnh.

Để hiện thực hóa định hướng này, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đề nghị bệnh viện tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, xây dựng trung tâm nghiên cứu y học cơ bản và chuyên sâu, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh trong những lĩnh vực như sinh học phân tử, di truyền và y học chính xác.

Thứ hai, tăng cường nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến trong y học.

Thứ ba, xác định khoa học quản trị bệnh viện là một lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm, qua đó từng bước hoàn thiện mô hình quản trị hiện đại.

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Thứ tư, hình thành hệ sinh thái khoa học gắn kết hoạt động khám, chữa bệnh với nghiên cứu và đào tạo, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ nhà khoa học trẻ.

Thứ trưởng Đào Xuân Cơ nhấn mạnh, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ có nhiệm vụ điều trị những trường hợp bệnh nặng, phức tạp mà còn cần trở thành nơi nghiên cứu, tìm kiếm lời giải cho các thách thức lớn của y học và công tác quản trị bệnh viện tại Việt Nam.

Gần 400 báo cáo khoa học tại hội nghị

Theo chương trình, Hội nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 34 tiếp tục diễn ra trong hai ngày 6 và 7/11, với 38 phiên khoa học chuyên ngành, các phiên tiền hội nghị và hội thảo vệ tinh. Sự kiện dự kiến có gần 400 báo cáo khoa học.

Nội dung hội nghị tập trung vào nhiều lĩnh vực chuyên sâu như ghép tạng, y học chính xác, phẫu thuật robot, tế bào gốc, bảo tồn sinh sản, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong y tế.

Thông qua sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, hội nghị hướng tới tăng cường trao đổi chuyên môn, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu lâm sàng và chuyển giao kỹ thuật.

Cũng trong sáng 5/11, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khánh thành Trung tâm Hỗ trợ sinh sản. Công trình góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ khám, chẩn đoán và điều trị vô sinh, hiếm muộn cho người dân.

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#Bệnh viện Bạch Mai #Hội nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai #Nghiên cứu y học #Trí tuệ nhân tạo trong y tế #Y học chính xác

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