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Thế giới

Nga tiết lộ trưởng đoàn đàm phán với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi

Quỳnh Như

TPO - Nga xác nhận Trợ lý Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn nước này tại vòng đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dự kiến diễn ra ở Abu Dhabi trong hai ngày 10-11/11.

Thông tin trên được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov công bố. Quan chức này cho biết ông Medinsky vẫn là trưởng đoàn đàm phán của Nga trong tiến trình lần này. Phái đoàn dự kiến có thêm đại diện từ nhiều cơ quan khác nhau, trong đó có Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, danh sách thành viên chính thức vẫn chưa được Tổng thống Vladimir Putin quyết định.

"Ông Medinsky vẫn là trưởng đoàn đàm phán trong tiến trình này về phía Nga. Phái đoàn cũng sẽ bao gồm đại diện của nhiều bộ phận khác nhau, bao gồm cả Bộ Ngoại giao", ông Dmitry Peskov cho biết.

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Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ông Medinsky từng dẫn đầu phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022, cũng như nhiều giai đoạn trong tiến trình hòa đàm do Mỹ thúc đẩy kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025.

Trước đó, nhóm đàm phán của Moscow còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin, Giám đốc tình báo quân sự Igor Kostyukov và đặc phái viên của Tổng thống Putin, ông Kirill Dmitriev.

Thông báo của Moscow được đưa ra sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff công bố nội dung dự kiến của vòng đàm phán mới. Theo ông Witkoff, các cuộc thảo luận cấp làm việc sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu chiến, giảm leo thang căng thẳng, các vấn đề nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.

Ông Witkoff cũng cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp gỡ các quan chức từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels trong tuần này để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh hậu chiến của châu Âu và các cơ hội kinh tế cho công cuộc tái thiết.

Trong những tháng gần đây, các nước châu Âu ủng hộ Kiev liên tục đề nghị được tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Moscow không ủng hộ sự hiện diện của các nước này tại vòng đàm phán ba bên sắp tới, cho rằng họ đã mất đi vai trò trung gian đáng tin cậy sau những bất đồng liên quan đến việc thực thi các thỏa thuận hòa bình trước đây.

Moscow và Kiev đã tổ chức một số vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian tại UAE và Thụy Sĩ hồi đầu năm nay, nhưng tiến trình này đã bị gián đoạn bởi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, được phát động hồi cuối tháng Hai.

RT

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#Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky #đàm phán Abu Dhabi #Nga - Ukraine #đàm phán ba bên

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