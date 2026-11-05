Học sinh, sinh viên khó khăn sẽ được vay đến 8 triệu đồng/tháng

TPO - Theo Quyết định của Chính phủ, từ đầu năm 2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027, Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần hỗ trợ trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt.

Các trường hợp được vay vốn bao gồm học sinh, sinh viên mồ côi cha và mẹ; hoặc cả cha và mẹ cùng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích.

Học sinh, sinh viên khó khăn được vay đến 8 triệu đồng/tháng.

Học sinh, sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích, cũng thuộc trường hợp được vay vốn.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn…cũng trong diện được vay vốn.

Quyết định của Chính phủ nêu rõ, mức vốn cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Thời hạn giải ngân vốn vay là khoảng thời gian tính từ ngày khách hàng vay vốn nhận khoản vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học.

Trong thời hạn giải ngân vốn vay, khách hàng vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày khách hàng vay vốn nhận khoản vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

Kể từ ngày người học kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, khách hàng vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Khách hàng vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Lãi suất cho vay với học sinh, sinh viên sẽ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo hiện ở mức 6,24%/năm (tương đương 0,52%/tháng).