Huế quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào

TPO - Hai hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tìm kiếm, quy tập tại tỉnh Salavan (Lào), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong mùa khô này ở nước bạn lên 5.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế vừa tìm kiếm, cất bốc và quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Salavan (Lào).

Lực lượng thuộc Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Salavan (Lào).

Hai hài cốt được tìm thấy tại bản Ku Tài, huyện Sa Muội và bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam. Qua kiểm tra, cả hai hài cốt còn nhiều đoạn xương, răng cùng các di vật như cúc áo bộ đội, hộp đạn AK gỉ sét, bi đông, thìa nhôm và mảnh vải dù.

Đến nay, danh tính các liệt sĩ vẫn chưa được xác định. Đội 192 đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính.

Di vật bi đông nước, thìa nhôm được tìm thấy tại nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ ở Lào.

Theo Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông (Lào) gặp nhiều khó khăn do địa hình, điều kiện tìm kiếm phức tạp. Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên đơn vị vẫn kiên trì bám địa bàn, nỗ lực đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.

Trong mùa khô 2026-2027, đến thời điểm hiện tại, Đội 192 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, trong đó có 2 hài cốt ở tỉnh Salavan và 3 hài cốt tại tỉnh Sêkông.