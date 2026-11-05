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Kinh tế

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Việt Nam nói về đàm phán thương mại sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Bình Giang - Bình Minh

TPO - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (5/11), Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi về đàm phán thương mại Việt - Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Người phát ngôn cho biết, trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là một trong những khía cạnh quan trọng.

“Đàm phán giữa hai nước đang tiếp tục được triển khai. Chúng tôi rất mong trong thời gian tới, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước sẽ phát triển theo hướng cân bằng, hài hòa, và bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước”, bà Phạm Thu Hằng nói.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Ngày 8/10, Bộ Công Thương cho biết đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ đã cơ bản hoàn tất gần như toàn bộ các nội dung, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi tiếp, để làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng đến hoàn tất toàn bộ quá trình.

Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump. Kết quả này được đánh giá là sẽ có tác động lên các chính sách đối ngoại của Mỹ, trong đó có vấn đề thuế quan.

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#Bầu cử giữa kỳ #Thương mại Việt - Mỹ #Quan hệ Việt - Mỹ

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