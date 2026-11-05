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Kinh tế

SHB và Vietravel hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối tài chính – du lịch

P.V

Ngày 04/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel ký kết thỏa thuận hợp tác, hướng tới phát triển các giải pháp tài chính số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, kết nối hệ sinh thái khách hàng và đối tác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và trải nghiệm của du khách.

Thỏa thuận hợp tác giữa SHB và Vietravel mở ra cơ hội kết nối năng lực tài chính, công nghệ ngân hàng với mạng lưới dịch vụ du lịch, lữ hành. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng kết nối lĩnh vực tài chính – ngân hàng với du lịch, đồng thời mở rộng hệ sinh thái hợp tác và thúc đẩy phát triển du lịch trên nền tảng công nghệ, tài chính số.

Trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, hai đơn vị hướng tới xây dựng các giải pháp phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị du lịch, đồng thời gia tăng tiện ích và quyền lợi cho khách hàng.

Kết nối giải pháp tài chính với hệ sinh thái du lịch

Theo thỏa thuận, SHB và Vietravel sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp tài chính – ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính của Vietravel cùng các đơn vị trong hệ sinh thái.

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Ngân hàng SHB và Vietravel ký kết hợp tác toàn diện, mở rộng kết nối tài chính – du lịch

SHB dự kiến cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của Vietravel, từ tài khoản thanh toán, quản lý dòng tiền và vốn tập trung, thu hộ, chi hộ đến cấp tín dụng, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, thư tín dụng (L/C) và các giải pháp ngoại hối. Ngân hàng cũng nghiên cứu triển khai dịch vụ chi trả lương và các sản phẩm tài chính dành cho cán bộ, nhân viên Vietravel theo chính sách áp dụng trong từng thời kỳ.

Bên cạnh hợp tác trực tiếp, hai bên hướng tới mở rộng kết nối với các doanh nghiệp, đối tác trong hệ sinh thái du lịch, bao gồm đơn vị lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, vận tải, tổ chức sự kiện và các nhà cung cấp dịch vụ. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, SHB có thể nghiên cứu, tư vấn những giải pháp tài chính phù hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý dòng tiền, đáp ứng nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đồng thời, SHB và Vietravel sẽ nghiên cứu triển khai các giải pháp thanh toán bằng mã QR, cổng thanh toán điện tử, thanh toán trực tuyến và dịch vụ thu hộ, chi hộ và ứng dụng công nghệ và các ứng dụng liên kết.

Việc tích hợp các giải pháp tài chính vào quy trình kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Vietravel số hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý giao dịch, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện, an toàn và liền mạch hơn cho du khách.

Mở rộng kết nối khách hàng, gia tăng tiện ích và quyền lợi

Bên cạnh các giải pháp tài chính và công nghệ, SHB và Vietravel sẽ phối hợp nghiên cứu các chương trình hợp tác thương hiệu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi dành cho khách hàng của hai bên.

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, SHB và Vietravel hướng tới phát triển các giải pháp kết hợp dịch vụ tài chính với du lịch hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm (MICE). Thông qua đó, khách hàng có thể tiếp cận các chương trình du lịch, sự kiện và chăm sóc đối tác phù hợp với nhu cầu, đồng thời tận dụng các tiện ích tài chính của SHB.

Hai bên cũng dự kiến phối hợp tổ chức hội nghị khách hàng, diễn đàn doanh nghiệp, chương trình tri ân; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối đối tác quốc tế. Các hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và thông tin thị trường sẽ góp phần hỗ trợ hai đơn vị nâng cao năng lực phục vụ và phát triển các sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng.

Tại lễ ký kết, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, chia sẻ: “Sự kết hợp giữa SHB và Vietravel không chỉ đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước, mà còn khẳng định mô hình liên kết giữa tài chính và du lịch sẽ phát triển bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Với bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào, nhiệm vụ đặt ra luôn rất lớn, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự cam kết đồng hành chặt chẽ từ đội ngũ nhân sự của cả hai bên.”

Mở rộng hệ sinh thái đối tác, hiện thực hóa định vị ngân hàng thế hệ mới

Vươn lên TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng thời được Vietnam Report vinh danh trong TOP 10 ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín năm 2026, SHB đang tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp chiến lược trong nhiều lĩnh vực, hướng tới phát triển hệ sinh thái tài chính gắn với chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trong lĩnh vực du lịch, tháng 01/2026, SHB đã ký kết hợp tác với Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh trên nền tảng dữ liệu, công nghệ và tài chính số. Ngân hàng cũng tham gia Liên minh Du lịch – Y tế Việt Nam với vai trò thành viên sáng lập và đối tác tài chính, mở rộng khả năng kết nối giữa các lĩnh vực tài chính, công nghệ, du lịch và y tế.

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SHB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến các giải pháp tài chính số và thanh toán thuận tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tiếp nối định hướng đó, hợp tác với Vietravel tạo thêm cơ hội để SHB đưa các giải pháp tài chính số vào hoạt động kinh doanh du lịch, từ quản trị dòng tiền của doanh nghiệp đến trải nghiệm thanh toán và sử dụng dịch vụ của du khách.

Trong chiến lược chuyển đổi toàn diện, SHB xác định lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm, đồng thời hiện đại hóa công nghệ thông tin và phát triển mô hình ngân hàng số theo định hướng 5 FIRST: Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First.

Thỏa thuận với Vietravel là một bước tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” của SHB, trong đó năng lực tài chính, công nghệ và kết nối hệ sinh thái được phát huy để tạo thêm giá trị cho khách hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế. Sự hợp tác giữa hai bên được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán số, nâng cao hiệu quả kinh doanh và hỗ trợ phát triển ngành du lịch Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững.

#SHB #Vietravel #hợp tác tài chính du lịch

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