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Dự án trọng điểm mắc kẹt tại Chu Lai, lãnh đạo Đà Nẵng 'truy' sở ngành

Hoài Văn

TPO - Nhiều dự án khu công nghiệp quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại Khu Kinh tế mở Chu Lai đang mắc kẹt vì mặt bằng “da beo”, thiếu quỹ đất tái định cư và vướng thủ tục đất đai. Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện chỉ đạo liên quan đến xác định giá đất.

Giải phóng mặt bằng chậm

Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai, các sở, ngành và chủ đầu tư để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trọng điểm. Nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, tái định cư và thủ tục đất đai.

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Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoài Văn.

Theo Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai, có 7 dự án hạ tầng KCN trọng điểm đang được rà soát, gồm: KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, Tam Anh 1, Tam Anh - An An Hòa, Tam Anh - Hàn Quốc, Tam Thăng mở rộng, Tam Thăng mở rộng 2 và Nam Thăng Bình - Phân khu B.

Đáng chú ý, KCN hậu cần cảng Tam Hiệp quy mô 417 ha đã giải phóng mặt bằng 385 ha, đạt 92%. Tuy nhiên, dự án còn vướng thủ tục thuê đất, xác định giá đất khoảng 40,5 ha và nghĩa vụ tài chính. Việc xử lý phá sản Công ty CP Sản xuất Sô đa Chu Lai kéo dài cũng ảnh hưởng đến khai thác quỹ đất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn môi trường do nhà máy còn lưu giữ hóa chất.

Tại KCN Tam Anh - An An Hòa, dự án có quy mô 435,8 ha, tổng vốn đầu tư 4.152 tỷ đồng nhưng mới giải phóng mặt bằng 118 ha, đạt 27%. Nhà đầu tư đã được cho thuê 85,69 ha đất, khởi công từ tháng 3/2026, với vốn thực hiện khoảng 355 tỷ đồng. Dự án đang triển khai san nền, hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải giai đoạn 1.

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Đà Nẵng tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc dự án trọng điểm tại Chu Lai.

Tuy nhiên, một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng; các vướng mắc về nhà ở, công trình trên đất nông nghiệp và di dời mồ mả chưa được giải quyết. Khu tái định cư Tam Anh Nam giai đoạn 4 chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến việc bố trí chỗ ở cho người dân.

Khu công nghiệp Tam Anh 1 có diện tích 167,05 ha, tổng vốn đầu tư 1.518 tỷ đồng, đã giải phóng mặt bằng 146,45 ha, đạt 87%. Nhà đầu tư được cho thuê 52,6 ha đất giai đoạn 1, khởi công tháng 8/2026, với vốn thực hiện 425 tỷ đồng. Dù vậy, dự án cần khoảng 191 lô tái định cư nhưng quỹ đất trên địa bàn xã Tam Anh đã hết.

Trong khi đó, KCN Tam Thăng mở rộng 2, quy mô 110,7 ha, vốn đầu tư 550 tỷ đồng, mới giải phóng mặt bằng 59,38 ha, đạt 53,6%; vốn thực hiện chưa đến 25 tỷ đồng, tương đương 4,5%. Dự án còn vướng 21 hộ dân với 26 thửa đất, diện tích gần 3,48 ha không đủ điều kiện bồi thường về đất.

Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư 4.043 tỷ đồng, mới giải phóng mặt bằng 90,7 ha, đạt 26,2%. Dù đã được cho thuê 64,9 ha đất và triển khai xây dựng, vốn đầu tư thực hiện mới đạt 288 tỷ đồng, tương đương 7,1%.

Dứt điểm xử lý

Trước những vướng mắc trên, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các xã, phường phối hợp chặt chẽ với đơn vị giải phóng mặt bằng, xác định chính xác nguồn gốc đất, bảo đảm phù hợp với quá trình sử dụng thực tế của người dân.

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Khu vực dự án Tam Anh - Hàn Quốc.

Đối với đất công ích 5%, ông Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn thống nhất để các địa phương thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì rà soát, chuẩn bị quỹ đất tái định cư; các địa phương kiểm tra quỹ đất nghĩa trang, xây dựng phương án di dời mồ mả. Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang mới phù hợp định hướng chung.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc chậm thực hiện chỉ đạo liên quan đến xác định giá đất.

Đối với những trường hợp đã có quy định, quyết định về giá đất nhưng chưa hoàn thành hướng dẫn, thông báo hoặc xác định nghĩa vụ tài chính, thành phố yêu cầu xử lý xong trước ngày 10/11. Các dự án đã trình Hội đồng thẩm định giá đất nhưng chưa được thông qua phải hoàn thành trước ngày 15/11.

Ông Phan Thái Bình cũng yêu cầu các nhà đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; các sở, ngành, địa phương xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và lộ trình tháo gỡ từng dự án, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và thu hút doanh nghiệp vào Khu kinh tế mở Chu Lai.

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#dự án Chu Lai #Khu kinh tế mở Chu Lai #giải phóng mặt bằng #khu công nghiệp Đà Nẵng #Phan Thái Bình #tái định cư #thủ tục đất đai

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