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Kinh tế

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An Giang có 5 triệu dân, không lý do gì Phú Quốc thiếu nhân lực

Nhật Huy

TPO - Chia sẻ với lo lắng của doanh nghiệp về nguồn nhân lực cho Phú Quốc phát triển, đặc biệt dịp APEC 2027, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cam kết, tỉnh sẽ có trách nhiệm giải bài toán nhân lực, vận động người dân trong tỉnh đến Phú Quốc làm việc, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, du lịch, sự kiện tại đảo ngọc.

Sáng 4/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức chương trình “Cà phê Doanh nhân” lần thứ tư tại đặc khu Phú Quốc. Chương trình thu hút đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự và chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

Thuê thêm đơn vị ngoài để làm nhanh

Tại buổi đối thoại, nhiều ý kiến DN, nhà đầu tư tập trung kiến nghị tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án. Bên cạnh đó, DN cũng lo lắng tình trạng thiếu hụt nhân lực trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ; công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và xử lý rác thải tại Phú Quốc...

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Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trả lời các kiến nghị của DN.

Trả lời các ý kiến của DN, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, dù tỉnh đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng thực tế hoạt động đầu tư, kinh doanh vẫn phát sinh những vấn đề mới cần tiếp tục tháo gỡ.

Với vướng mắc của DN về đất đai, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, ông Mừng chỉ đạo đặc khu Phú Quốc đổi mới phương thức thực hiện, như thuê thêm đơn vị đo đạc, kiểm đếm đất nhằm đẩy nhanh tiến độ, thay vì chỉ phụ thuộc vào nhân lực tại chỗ. Ngoài các dự án phục vụ APEC, Phú Quốc cũng cần quan tâm triển khai những dự án có tính phát triển toàn diện, đồng bộ, lâu dài cho đặc khu.

Tìm cách thu hút lao động ra Phú Quốc

Với kiến nghị của DN về tình trạng thiếu hụt lao động phục vụ các dự án và hoạt động kinh tế, du lịch, dịch vụ tại Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thừa nhận, đây là vấn đề tỉnh sẽ tập trung giải quyết. Ngoài đầu tư cơ sở đào tạo nghề, cần thêm giải pháp thu hút lao động từ các địa phương trong tỉnh đến Phú Quốc làm việc.

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Lãnh đạo tỉnh An Giang lắng nghe, ghi nhận, giải đáp các ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nhân, DN. Ảnh: H. Dung.

Ông Hồ Văn Mừng cho biết, An Giang hiện có khoảng 5 triệu dân, đứng thứ ba cả nước về quy mô dân số, chỉ cần triển khai giải pháp phù hợp, thu hút khoảng 1/4 lực lượng thanh niên toàn tỉnh An Giang tới sẽ đáp ứng được cho Phú Quốc phát triển.

Không có lý gì chúng ta thiếu nhân lực, vấn đề ở cách tổ chức thực hiện, tuyên truyền và vận động người dân", ông Mừng nói, và cho biết thời gian tới tỉnh sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực cho Phú Quốc.

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội phát triển lớn, đặc biệt khi đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2027 và định hướng trở thành khu kinh tế đặc biệt. Do đó, còn phải chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ, tài chính và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Điều này đòi hỏi sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và người dân để cùng phát triển.

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Một dự án đang thi công tại Phú Quốc. Ảnh: VTC News.

“Không có lý gì đặc khu Phú Quốc phát triển mà người dân An Giang lại không được hưởng thụ từ sự phát triển đó mang lại, trong đó có việc làm. Nếu không làm được, đó là trách nhiệm, lỗi của chúng tôi”, ông Mừng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các sở ngành tiếp nhận, khẩn trương rà soát và tháo gỡ dứt điểm những kiến nghị, vướng mắc của DN đã nêu ra. Việc giải quyết thủ tục phải bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, đồng thời tuyệt đối không tự ý đặt ra các “giấy phép con” hoặc thủ tục hành chính rườm rà gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Một trong những vấn đề được cả cộng đồng DN và lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm là công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và xử lý rác thải tại Phú Quốc.

Về nội dung trên, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhìn nhận, chất lượng môi trường và cảnh quan đô thị tại Phú Quốc hiện chưa đáp ứng kỳ vọng, dù đang hướng tới đón lượng lớn du khách và đại biểu quốc tế trong thời gian tới. Sở Xây dựng phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan, tập trung khắc phục những tồn tại về môi trường trước thềm APEC 2027. Đến cuối năm 2026, toàn bộ rác thải phát sinh trên địa bàn Phú Quốc phải được thu gom, đưa về nhà máy xử lý. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ kinh phí thu gom rác cho người dân và doanh nghiệp, với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái biển, rừng và cảnh quan tự nhiên của đảo.

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#nhân lực Phú Quốc #thiếu lao động Phú Quốc #việc làm Phú Quốc #APEC 2027 #Cà phê Doanh nhân #An Giang #đối thoại

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