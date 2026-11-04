Bắc Ninh quyết liệt tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực

Chiều 3/11, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và xem xét nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, mặc dù tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng, song UBND thành phố Bắc Ninh đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực.

UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 10

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 3,42% so với tháng trước, tăng 22,43% so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng tăng 20,44%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 312.736 tỷ đồng, tăng 18,75%. Một số sản phẩm chủ lực duy trì mức tăng cao như điện thoại thông minh đạt 3,59 lần, thiết bị bán dẫn khác đạt 1,65 lần so với cùng kỳ…

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 17.651,6 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 168.403 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng ước đạt 25,97 tỷ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất nhập khẩu.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 76.765 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán năm. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật, riêng tháng 10 thu hút 554 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi, lũy kế 10 tháng đạt trên 19,7 tỷ USD. Bắc Ninh đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 25.181,039 tỷ đồng; đến hết ngày 31/10, giá trị giải ngân đạt 16.770,132 tỷ đồng, bằng 68,66% kế hoạch thành phố Bắc Ninh giao chi tiết và 104,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị.

Trong sản xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng vụ đông đạt 71% kế hoạch; sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả tiếp tục được quan tâm, một số sản phẩm đã bước đầu tiếp cận thị trường quốc tế như bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga, ổi xuất khẩu sang Anh.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đến ngày 7/10, toàn thành phố Bắc Ninh có 2.644.729 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đạt 75,9%. Trong 10 tháng, thành phố tạo việc làm mới cho 44.360 lao động, đạt 85,3% kế hoạch năm; các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Sau một tháng hoạt động theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương, bộ máy chính quyền vận hành ổn định, thông suốt, không để gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm 2026, thành phố đạt 50,96 điểm, xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), tăng 1 bậc so với năm trước.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành; phân công rõ người, rõ việc, tăng cường đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ cho sản xuất, kinh doanh; coi việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Các sở, ngành phải chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời những kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm được triển khai, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động, đóng góp vào tăng trưởng chung. Các địa phương cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất và điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt nguồn lực cho phát triển trong năm tiếp theo.

Ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung đánh giá kỹ kết quả sản xuất vụ mùa, tình hình triển khai cây trồng vụ đông, đặc biệt rà soát sản lượng cây ăn quả để có giải pháp bù đắp phần sản lượng còn thiếu hụt.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng lưu ý các đơn vị tiếp tục nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, bảo đảm thu đúng, thu đủ, nhất là các khoản thuế, phí. Đồng thời, các cơ quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách; điều hành linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cần quyết liệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, chậm triển khai; xác định rõ từng nội dung, trách nhiệm và lộ trình xử lý, khẩn trương đưa các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai, góp phần khơi thông nguồn lực, tạo thêm động lực và nguồn thu cho thành phố.

Ông Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, điện, nước và các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Đồng thời, tiếp tục rà soát, củng cố hệ thống trường lớp, quan tâm công tác giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nhất là chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động chuẩn bị nguồn lực và tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả, không để người dân thiếu sự hỗ trợ trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.