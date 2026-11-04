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Kinh tế

FPT: Khối ngoại chững đà bán ròng, nội tại củng cố tiềm năng dài hạn

P.V

Sau chuỗi phiên chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang xuất hiện một số tín hiệu đáng chú ý. Trong ba phiên giao dịch gần đây, đà bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu chững lại, trong khi hoạt động giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán tích cực hơn.

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FPT vẫn được đánh giá cao ở triển vọng dài hạn

Đáng chú ý, những chuyển biến về dòng tiền diễn ra trong bối cảnh nền tảng kinh doanh của FPT vẫn ghi nhận kết quả khả quan trong quý III và doanh nghiệp vừa đưa nhà máy kiểm thử, đóng gói chip bán dẫn tại Bắc Ninh vào vận hành thử nghiệm.

Những yếu tố này đang tạo thêm cơ sở để nhà đầu tư đánh giá triển vọng của cổ phiếu FPT, thay vì chỉ tập trung vào áp lực cung cầu trong ngắn hạn.

Áp lực bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu hạ nhiệt

Dữ liệu giao dịch cho thấy áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài đối với FPT đã giảm đáng kể so với giai đoạn cuối tháng 10. Cụ thể, trong phiên 28/10, khối ngoại bán ròng khoảng 260 tỷ đồng; phiên 29/10 tiếp tục bán ròng khoảng 114 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, giá trị bán ròng gần như không đáng kể, chỉ khoảng 200 triệu đồng.

Sang hai phiên đầu tháng 11, xu hướng bán ròng vẫn tiếp diễn nhưng cường độ đã giảm. Phiên 2/11, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 86 tỷ đồng và đến phiên 3/11, con số này thu hẹp còn khoảng 35,9 tỷ đồng. Như vậy, so với những phiên bán ròng hàng trăm tỷ đồng trước đó, áp lực cung ngoại đối với FPT đã có dấu hiệu dịu lại.

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Ở chiều giao dịch trong nước, hoạt động của khối tự doanh công ty chứng khoán cũng xuất hiện những điểm đáng chú ý. Trong phiên 30/10, nhóm này bán ròng khoảng 1,1 tỷ đồng FPT, nhưng đã chuyển sang mua ròng hơn 3,2 tỷ đồng trong phiên 2/11. Phiên 3/11, tự doanh bán ròng trở lại khoảng 8,9 tỷ đồng. Nếu so với xu hướng bán ròng trước đó, giao dịch tự doanh chứng khoán với cổ phiếu FPT đang có dấu hiệu tích cực hơn.

Đà giảm của cổ phiếu FPT thực tế diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực rút vốn từ khối ngoại. VN-Index trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, đặc biệt nhóm trụ và bank.

Kết quả kinh doanh quý III củng cố nền tảng cơ bản

Điểm đáng chú ý là những biến động về dòng tiền trên thị trường diễn ra trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi của FPT vẫn ghi nhận những kết quả tích cực.

Theo công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, FPT đạt doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, một thông tin tích cực khác cho thấy triển vọng của FPT là việc doanh nghiệp chính thức đưa Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói chip bán dẫn vào vận hành thử nghiệm từ ngày 3/11/2026 tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà máy có diện tích 1.600 m², được trang bị 6 dây chuyền kiểm thử với công suất thiết kế tối đa 300 triệu chip mỗi năm. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn của FPT, đặc biệt ở công đoạn kiểm thử và đóng gói – những mắt xích có vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm chip thương mại.

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FPT vận hành thử nghiệm nhà máy chip ở Bắc Ninh

Về công nghệ, nhà máy sử dụng hệ thống máy kiểm thử tự động ATE Tester kết hợp thiết bị Handler để kiểm tra chức năng, đánh giá khả năng hoạt động và phân loại chip. Khu vực kiểm thử được bố trí trong phòng sạch Class 10.000 (ISO Class 7), nhằm kiểm soát bụi và các yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng đến chất lượng linh kiện.

Không chỉ dừng ở kiểm tra chức năng, FPT còn hướng tới đánh giá độ bền và độ tin cậy của chip thông qua các thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm và những điều kiện vận hành khác nhau. Đáng chú ý, nhà máy dự kiến triển khai đơn hàng kiểm thử chip đầu tiên cho một đối tác Hàn Quốc ngay trong giai đoạn đầu hoạt động

Về dài hạn, việc sở hữu năng lực kiểm thử và đóng gói chip giúp FPT từng bước hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn, từ nghiên cứu, thiết kế đến kiểm thử và đóng gói. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng mở rộng khi nhu cầu bán dẫn toàn cầu tiếp tục phát triển, đặc biệt trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán và thiết bị thông minh.

Bên cạnh cơ hội thương mại, nhà máy còn được định hướng trở thành cơ sở đào tạo thực hành, giúp sinh viên và kỹ sư Việt Nam tiếp cận trực tiếp với dây chuyền sản xuất, kiểm thử chip. Điều này có thể góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, một trong những điều kiện quan trọng để phát triển ngành bán dẫn trong nước.

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#VN-Index #chứng khoán Việt Nam #cổ phiếu FPT #tự doanh chứng khoán #khối ngoại

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