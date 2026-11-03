Hạn cuối phải liên kết tài khoản ngân hàng, chứng khoán với VNeID

TPO - Tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/9/2026 phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 30/6/2027. Với tài khoản chứng khoán, mạng xã hội, thời hạn là cuối năm nay.

Tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/9/2026 phải liên kết, xác thực với VNeID trước ngày 30/6/2027. Với tài khoản chứng khoán, mạng xã hội, thời hạn là cuối năm nay.

Tài khoản ngân hàng phải liên kết với VNeID trước 30/6/2027. Ảnh: Xuân Sang.

Theo Nghị định 320/2026 sửa đổi quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch trên nền tảng số thuộc 12 lĩnh vực phải liên kết, xác thực với VNeID. Các lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử (người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết), hóa đơn điện tử, vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Trong đó, tài khoản được tạo trước ngày 28/9/2026 phải liên kết VNeID trước ngày 31/12/2026. Riêng tài khoản ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Tài khoản phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết VNeID trước khi sử dụng, nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện.

Với các lĩnh vực khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc xác thực qua VNeID.

Các nền tảng số quốc gia phải tích hợp VNeID để xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ngày 31/12/2026.

Tính đến cuối năm ngoái, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ và cung cấp hơn 50 tiện ích.

Theo Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045", ứng dụng được định hướng trở thành siêu ứng dụng, giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Đến năm 2028, mục tiêu đặt ra là tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định, xác thực thuê bao di động và bước đầu đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào ứng dụng. Người đủ điều kiện cũng được định hướng cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, người có tài khoản VNeID mức 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Khoảng 70% tiện ích, dịch vụ được đặt mục tiêu ứng dụng AI, đồng thời mở rộng thanh toán không tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI.