Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Ngỡ ngàng hệ thống hạ tầng xe buýt TPHCM sau 4 tháng

Sau chính sách miễn phí xe buýt từ ngày 1/7, TPHCM có nhiều bước tiến đổi mới hạ tầng và tiện ích xung quanh, giúp nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng.

Sau chính sách miễn phí xe buýt từ ngày 1/7, TPHCM có nhiều bước tiến đổi mới hạ tầng và tiện ích xung quanh, giúp nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng.

Tính đến cuối tháng 10/2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã ghi nhận hơn 40 triệu lượt sử dụng 134 tuyến xe buýt áp dụng chính sách miễn phí vé. Nhằm đón chờ làn sóng hành khách gia tăng đó, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ảnh: Duy Hiệu.
Tính đến cuối tháng 10/2026, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM đã ghi nhận hơn 40 triệu lượt sử dụng 134 tuyến xe buýt áp dụng chính sách miễn phí vé. Nhằm đón chờ làn sóng hành khách gia tăng đó, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Ảnh: Duy Hiệu.
Tại đường Phạm Ngũ Lão, gần ga metro Bến Thành - nơi đón lượng lớn người dân và du khách di chuyển mỗi ngày, mẫu nhà chờ N02 đã phát huy tối đa ưu điểm của mình. Đây là mẫu nhà chờ có kích thước lớn nhất trong các thiết kế mới được đề xuất, với chiều dài 12 m, rộng 1,7 m và chiều cao 2,6 m. Ảnh: Võ Kỳ.
Tại đường Phạm Ngũ Lão, gần ga metro Bến Thành - nơi đón lượng lớn người dân và du khách di chuyển mỗi ngày, mẫu nhà chờ N02 đã phát huy tối đa ưu điểm của mình. Đây là mẫu nhà chờ có kích thước lớn nhất trong các thiết kế mới được đề xuất, với chiều dài 12 m, rộng 1,7 m và chiều cao 2,6 m. Ảnh: Võ Kỳ.
Góc nhìn từ cabin xe buýt khi tài xế chuẩn bị đưa xe vào khu vực nhà chờ hiện đại, nơi hệ thống dải phân cách và vạch kẻ đường dành riêng cho xe buýt đã được tổ chức lại chỉn chu. Việc cải thiện hạ tầng không chỉ dừng lại ở các tiện ích trạm dừng mà còn góp phần tối ưu không gian vận hành, hỗ trợ tài xế lưu thông an toàn và gia tăng tính chính xác về thời gian cho các chuyến xe. Ảnh: Võ Kỳ.
Góc nhìn từ cabin xe buýt khi tài xế chuẩn bị đưa xe vào khu vực nhà chờ hiện đại, nơi hệ thống dải phân cách và vạch kẻ đường dành riêng cho xe buýt đã được tổ chức lại chỉn chu. Việc cải thiện hạ tầng không chỉ dừng lại ở các tiện ích trạm dừng mà còn góp phần tối ưu không gian vận hành, hỗ trợ tài xế lưu thông an toàn và gia tăng tính chính xác về thời gian cho các chuyến xe. Ảnh: Võ Kỳ.
Trước đó vào đầu năm 2026, trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành (quận 1 cũ) đã được chỉnh trang một số hạng mục. Trạm được bổ sung nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt bảng hướng dẫn phân luồng và bảo trì hệ thống bảng điện tử hiển thị lịch trình xe buýt. Đồng thời, quy định giao thông nội bộ tại đây yêu cầu tất cả xe buýt phải giảm tốc độ xuống dưới 5 km/h khi lưu thông ra - vào khu vực trạm. Ảnh: Duy Hiệu.
Trước đó vào đầu năm 2026, trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành (quận 1 cũ) đã được chỉnh trang một số hạng mục. Trạm được bổ sung nhà vệ sinh công cộng, lắp đặt bảng hướng dẫn phân luồng và bảo trì hệ thống bảng điện tử hiển thị lịch trình xe buýt. Đồng thời, quy định giao thông nội bộ tại đây yêu cầu tất cả xe buýt phải giảm tốc độ xuống dưới 5 km/h khi lưu thông ra - vào khu vực trạm. Ảnh: Duy Hiệu.
Nhiều hành khách trải nghiệm không gian thoáng đãng và an toàn bên trong nhà chờ xe buýt thế hệ mới. Nhà chờ được thiết kế vách kính trong suốt cùng tông màu xanh nhận diện nổi bật. Các trạm dừng xe buýt cũ đang dần được thay thế bằng các mẫu nhà chờ tiêu chuẩn N01, N02 và N03 với hệ tường vách bằng 2 lớp kính cường lực, vừa đảm bảo khả năng chịu lực và vừa đem lại cảm giác thông thoáng cho người sử dụng. Ảnh: Duy Hiệu.
Nhiều hành khách trải nghiệm không gian thoáng đãng và an toàn bên trong nhà chờ xe buýt thế hệ mới. Nhà chờ được thiết kế vách kính trong suốt cùng tông màu xanh nhận diện nổi bật. Các trạm dừng xe buýt cũ đang dần được thay thế bằng các mẫu nhà chờ tiêu chuẩn N01, N02 và N03 với hệ tường vách bằng 2 lớp kính cường lực, vừa đảm bảo khả năng chịu lực và vừa đem lại cảm giác thông thoáng cho người sử dụng. Ảnh: Duy Hiệu.
Cụm cổng sạc điện thoại miễn phí được trang bị ngay tại trạm chờ xe buýt thế hệ mới, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân trong lúc chờ xe. Đây là một trong những điểm nâng cấp hạ tầng quan trọng của TP.HCM nhằm chuyển đổi hệ thống trạm dừng xe buýt theo hướng hiện đại, thông minh và thân thiện hơn với dân. Ảnh: Duy Hiệu.
Cụm cổng sạc điện thoại miễn phí được trang bị ngay tại trạm chờ xe buýt thế hệ mới, mang lại tiện ích thiết thực cho người dân trong lúc chờ xe. Đây là một trong những điểm nâng cấp hạ tầng quan trọng của TP.HCM nhằm chuyển đổi hệ thống trạm dừng xe buýt theo hướng hiện đại, thông minh và thân thiện hơn với dân. Ảnh: Duy Hiệu.
Là một trong những điểm nút giao thông quan trọng, bến xe buýt quận 8 (phường Bình Đông) và bến xe buýt Chợ Lớn (phường Bình Tây) vừa chính thức xuất hiện với diện mạo mới. Khu vực nhà chờ đón - trả khách được trang bị thêm nhiều ghế ngồi và mái che dọc lối đi. Các hạng mục như bảng điện tử thông tin tuyến xe, hệ thống loa, cây xanh… đang tiếp tục được hoàn thiện. Ảnh: Võ Kỳ.
Là một trong những điểm nút giao thông quan trọng, bến xe buýt quận 8 (phường Bình Đông) và bến xe buýt Chợ Lớn (phường Bình Tây) vừa chính thức xuất hiện với diện mạo mới. Khu vực nhà chờ đón - trả khách được trang bị thêm nhiều ghế ngồi và mái che dọc lối đi. Các hạng mục như bảng điện tử thông tin tuyến xe, hệ thống loa, cây xanh… đang tiếp tục được hoàn thiện. Ảnh: Võ Kỳ.
Song song với việc làm mới hạ tầng cứng, công tác phát hành Thẻ giao thông công cộng cũng được đẩy mạnh cho các nhóm đối tượng đặc biệt như người từ 60 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác tiếp nhận và phát hành thẻ tại Bến xe buýt Sài Gòn được thực hiện liên tục từ ngày 12/8 đến nay. Ảnh: Võ Kỳ.
Song song với việc làm mới hạ tầng cứng, công tác phát hành Thẻ giao thông công cộng cũng được đẩy mạnh cho các nhóm đối tượng đặc biệt như người từ 60 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi. Công tác tiếp nhận và phát hành thẻ tại Bến xe buýt Sài Gòn được thực hiện liên tục từ ngày 12/8 đến nay. Ảnh: Võ Kỳ.
Là một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng, bến xe buýt Sài Gòn (phường Sài Gòn) đã được nâng cấp hạ tầng và điều chỉnh tổ chức giao thông từ tháng 2/2026. Đợt nâng cấp tập trung vào các hạng mục cốt lõi: lắp mái che, cải tạo toàn bộ mặt bằng đón trả khách, lát sàn chống trượt, sơn mới hệ thống nhà chờ, nâng cấp đèn chiếu sáng LED tiết kiệm điện… Đồng thời, việc bổ sung bảng điện tử hiển thị thời gian xe đến theo thời gian thực cùng lối đi bộ riêng giúp hoạt động đón trả khách diễn ra trật tự, mang lại trải nghiệm tiện nghi và an toàn hơn cho người dân. Ảnh: Võ Kỳ.
Là một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng, bến xe buýt Sài Gòn (phường Sài Gòn) đã được nâng cấp hạ tầng và điều chỉnh tổ chức giao thông từ tháng 2/2026. Đợt nâng cấp tập trung vào các hạng mục cốt lõi: lắp mái che, cải tạo toàn bộ mặt bằng đón trả khách, lát sàn chống trượt, sơn mới hệ thống nhà chờ, nâng cấp đèn chiếu sáng LED tiết kiệm điện… Đồng thời, việc bổ sung bảng điện tử hiển thị thời gian xe đến theo thời gian thực cùng lối đi bộ riêng giúp hoạt động đón trả khách diễn ra trật tự, mang lại trải nghiệm tiện nghi và an toàn hơn cho người dân. Ảnh: Võ Kỳ.
Thực hiện hơn 600 lượt di chuyển xe buýt trong năm, Phạm Lê Phi Long (21 tuổi, phường Long Bình) đánh giá cao sự thay đổi của hạ tầng giao thông công cộng từ hệ thống bến, trạm đến không gian bên trong xe buýt. “Xe buýt hiện tại như một ngôi nhà di động, Wi-Fi, máy lạnh và cổng sạc điện thoại, mình hoàn toàn có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi trong lúc di chuyển”, Phi Long chia sẻ. Ảnh: Võ Kỳ.
Thực hiện hơn 600 lượt di chuyển xe buýt trong năm, Phạm Lê Phi Long (21 tuổi, phường Long Bình) đánh giá cao sự thay đổi của hạ tầng giao thông công cộng từ hệ thống bến, trạm đến không gian bên trong xe buýt. “Xe buýt hiện tại như một ngôi nhà di động, Wi-Fi, máy lạnh và cổng sạc điện thoại, mình hoàn toàn có thể làm việc hoặc nghỉ ngơi trong lúc di chuyển”, Phi Long chia sẻ. Ảnh: Võ Kỳ.
Dọc theo lối đi bộ kết nối từ nhà chờ đường Phạm Ngũ Lão - ga metro Bến Thành, thành phố đã chủ trương lắp đặt hệ thống mái che dài khoảng 300 m. Với khả năng chịu nhiệt, mái che là một giải pháp hỗ trợ che nắng, mưa cho người dân trước thời tiết tại TP.HCM. Ảnh: Võ Kỳ.
Dọc theo lối đi bộ kết nối từ nhà chờ đường Phạm Ngũ Lão - ga metro Bến Thành, thành phố đã chủ trương lắp đặt hệ thống mái che dài khoảng 300 m. Với khả năng chịu nhiệt, mái che là một giải pháp hỗ trợ che nắng, mưa cho người dân trước thời tiết tại TP.HCM. Ảnh: Võ Kỳ.
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ tiếp tục phủ rộng các mô hình hạ tầng hiện đại này nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng của người dân. Ảnh: Võ Kỳ.
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM sẽ tiếp tục phủ rộng các mô hình hạ tầng hiện đại này nhằm thúc đẩy nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng của người dân. Ảnh: Võ Kỳ.
znews.vn

Xem thêm

#xe buýt #xe buýt TP.HCM #miễn phí vé xe buýt #hạ tầng xe buýt #nhà chờ xe buýt #giao thông công cộng #bến xe buýt Sài Gòn #Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng

Cùng chuyên mục

Rốt ráo lắp điện mặt trời mái nhà

Rốt ráo lắp điện mặt trời mái nhà

TPO - Quảng Ninh đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với mức tối đa 15 triệu đồng/hộ, đồng thời đề xuất cho vay ưu đãi tới 100 triệu đồng.

Hội nghị tại Cần Thơ, lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành bàn giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu lập sàn giao dịch nông sản quốc gia

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng, ngành nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn về công nghệ, nguyên liệu đầu vào, chế biến sâu, logistics và liên kết thị trường. Trong khi dư địa mở rộng diện tích ngày càng hạn chế, tăng trưởng phải dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng và ứng dụng khoa học công nghệ. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng sàn giao dịch nông sản quốc gia.

Sắp khởi công dự án thủy điện tích năng gần 28.000 tỷ, có cáp treo

Sắp khởi công dự án thủy điện tích năng gần 28.000 tỷ, có cáp treo

TPO - Với công suất thiết kế 1.200 MW, tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng, Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Sơn La.

Sau khi trồng dứa. Ảnh: N.L.

Trồng dứa trên đại lộ nghìn tỷ ở Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm

TPO - Những luống dứa xanh mướt, thẳng hàng trên dải phân cách đại lộ Hoa Lư (Ninh Bình) nhận được nhiều lời khen từ người dân và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh tưởng chừng đẹp mắt, tiết kiệm ấy lại là câu chuyện về quản lý đất công, an toàn giao thông và cách ứng xử trước những sáng kiến tự phát của người dân.

Doanh nghiệp xăng dầu đang làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp xăng dầu đang làm ăn ra sao?

TPO - Lợi nhuận 9 tháng của nhiều doanh nghiệp xăng dầu tăng vọt, có đơn vị lãi gần 25.000 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ. Song, áp lực về dòng tiền và vốn lưu động vẫn hiện hữu, ngay cả với những doanh nghiệp đầu mối lớn.

Vướng đàm phán giá, một số thủy điện nhỏ phải dừng hoạt động

Vướng đàm phán giá, một số thủy điện nhỏ phải dừng hoạt động

TPO - Một số nhà máy thủy điện nhỏ hết hạn hợp đồng mua bán điện nhưng chưa thống nhất được giá mới cho giai đoạn vận hành tiếp theo. Vướng mắc trong xác định chi phí, đặc biệt chi phí sửa chữa lớn và thay thế thiết bị khiến không ít nhà máy phải dừng phát điện kéo dài, gây lãng phí lớn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe