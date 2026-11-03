Ngỡ ngàng hệ thống hạ tầng xe buýt TPHCM sau 4 tháng

Sau chính sách miễn phí xe buýt từ ngày 1/7, TPHCM có nhiều bước tiến đổi mới hạ tầng và tiện ích xung quanh, giúp nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng.
Sau chính sách miễn phí xe buýt từ ngày 1/7, TPHCM có nhiều bước tiến đổi mới hạ tầng và tiện ích xung quanh, giúp nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng.
Sau chính sách miễn phí xe buýt từ ngày 1/7, TPHCM có nhiều bước tiến đổi mới hạ tầng và tiện ích xung quanh, giúp nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng.
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TPO - Quảng Ninh đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà với mức tối đa 15 triệu đồng/hộ, đồng thời đề xuất cho vay ưu đãi tới 100 triệu đồng.
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Sở Xây dựng Hà Nội đang hoàn thiện quy trình tiếp nhận, xét duyệt và chi trả, hướng tới đơn giản hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu VNeID để giảm thủ tục cho người dân.
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TPO - Sáng 29/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công nhiều dự án, công trình quy mô lớn với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó có dự án cảng thủy nội địa đầu tiên.