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Tiêu thụ điện tăng mạnh, lên phương án ứng phó thiếu công suất giờ cao điểm

Dương Hưng

TPO - Trong 10 tháng năm nay, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh. Trước nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị chủ động phương án điều chỉnh phụ tải, ứng phó nguy cơ thiếu công suất trong những giờ cao điểm.

Ngày 3/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 10, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 31,5 tỷ kWh, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 297,4 tỷ kWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu nguồn điện huy động, nhiệt điện than tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 147,7 tỷ kWh, tương đương 49,7% tổng sản lượng toàn hệ thống. Thủy điện đứng thứ hai với 73,3 tỷ kWh, chiếm 24,7%.

Các nguồn năng lượng tái tạo đóng góp 40,7 tỷ kWh, trong đó điện mặt trời đạt hơn 24 tỷ kWh và điện gió đạt 15,3 tỷ kWh. Nguồn điện tua-bin khí đạt 23 tỷ kWh; điện nhập khẩu đạt 11,7 tỷ kWh.

Cùng kỳ, sản lượng điện truyền tải ước đạt 239,2 tỷ kWh, tăng 11,2% so với năm trước.

Theo tính toán cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 11 dự kiến đạt 28,9 tỷ kWh.

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Nhu cầu tiêu thụ điện trong tháng 11 tiếp tục tăng cao, gây sức ép tới hệ thống.

Trước nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, EVN cho biết, đang yêu cầu các đơn vị thành viên chủ động phương án bảo đảm cung ứng điện, duy trì khả năng vận hành của các nhà máy và hệ thống truyền tải, phân phối.

Đối với các nhà máy thủy điện, EVN yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình khí tượng, thủy văn, xây dựng phương án ứng phó với ảnh hưởng bất lợi của thời tiết.

Các đơn vị nhiệt điện phải bảo đảm khả năng sẵn sàng phát điện, chủ động dự trữ nhiên liệu, khẩn trương ký hợp đồng cung cấp than phục vụ sản xuất điện năm 2027, đồng thời hạn chế tối đa sự cố và suy giảm công suất do nguyên nhân chủ quan.

EVN cũng yêu cầu các tổng công ty, công ty điện lực xây dựng phương án làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải, chủ động ứng phó với tình huống cực đoan có thể xảy ra thiếu công suất đỉnh trong các giờ cao điểm.

EVN cũng đề nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm, góp phần giảm nguy cơ sự cố và kiểm soát chi phí tiền điện.

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#tiêu thụ điện #EVN #thiếu công suất #giờ cao điểm #điều chỉnh phụ tải #cung ứng điện #sản lượng điện

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