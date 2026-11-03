CPI 10 tháng tăng 4,57%, xăng dầu lại gây áp lực

TPO - Giá xăng trong nước tăng 6,86% khiến chỉ số giá nhóm giao thông tăng mạnh nhất, kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng. Tuy nhiên, giá thực phẩm, gạo và một số dịch vụ giảm đã góp phần kiềm chế đà tăng giá. CPI 10 tháng tăng 4,57%.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố, CPI tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm tăng giá và 4 nhóm giảm giá. Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng mạnh nhất, với 2,66%, chủ yếu do giá xăng tăng 6,86% và dầu diesel tăng 0,75%. Riêng nhóm này khiến CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm.

Tháng 10, giá xăng tăng 6,86%. Ảnh minh họa.

Ở chiều ngược lại, giá vé máy bay giảm 10,58% do nhu cầu đi lại, du lịch vào mùa thấp điểm và các hãng hàng không giảm giá kích cầu. Giá vận tải hành khách đường sắt cũng giảm 2,39%.

Một số nhóm hàng hóa, dịch vụ khác cũng tăng giá trong tháng 10. Nhóm giáo dục tăng 0,31% do một số trường dân lập điều chỉnh học phí năm học mới. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%, chủ yếu do giá dịch vụ y tế tại một số địa phương điều chỉnh. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,19%.

Ở chiều giảm, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%, góp phần kéo CPI chung giảm 0,09 điểm phần trăm. Trong đó, giá gạo giảm 0,92% do nguồn cung trong nước dồi dào, giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ. Giá thực phẩm cũng giảm 0,32%, giá thịt lợn giảm do nguồn cung tăng, sức tiêu thụ còn hạn chế và thịt lợn nhập khẩu giá thấp tạo áp lực cạnh tranh.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,87%, chủ yếu do giá du lịch trong nước, du lịch nước ngoài, và dịch vụ khách sạn giảm. Nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,18%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,06%.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước tháng 10 giảm 2,85% so với tháng trước, nhưng bình quân 10 tháng vẫn tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, chỉ số giá USD trong nước giảm 0,26% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng, chỉ số giá USD tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.