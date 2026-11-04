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Fortune Southeast Asia 500 lần đầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại TPHCM

P.V

Ngày 3/11, tại TPHCM, Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 được tổ chức, quy tụ hơn 250 lãnh đạo doanh nghiệp (DN), nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư trong khu vực. Với chủ đề “Chân trời mới, Tăng trưởng bền vững”, sự kiện tập trung thảo luận về năng lực cạnh tranh của Đông Nam Á và cơ hội phát triển của các tập đoàn đa quốc gia.

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Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận chia sẻ định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam vào các ngành công nghệ và lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Trong đó 5 lĩnh vực được ưu tiên hợp tác quốc tế gồm R&D, công nghệ chiến lược, chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

TS Andrew Staples, Giám đốc Biên tập khu vực châu Á của Fortune nhấn mạnh thành tựu nổi bật của các DN Việt Nam trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026. Theo đó, 500 DN lớn nhất Đông Nam Á đạt tổng doanh thu gần 1.900 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm trước. Trong đó, 72 DN Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tổng hợp 10,5%, cao gấp khoảng ba lần mức bình quân khu vực.

Ông Ang Khoon Fong, Giám đốc Điều hành Fortune khu vực châu Á nhận định, Đông Nam Á không còn đơn thuần là điểm đến của đầu tư và sản xuất toàn cầu. Khu vực này ngày càng khẳng định vai trò là nơi khởi nguồn của những khát vọng DN, đổi mới sáng tạo và năng lực lãnh đạo.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các lĩnh vực ngân hàng, năng lượng, sản xuất, công nghệ và cơ sở hạ tầng. Các phiên thảo luận chuyên sâu tập trung vào AI, năng lượng, kết nối khu vực, tài chính quốc tế và phát triển DN có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

#Fortune Southeast Asia 500 #hội nghị thượng đỉnh

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