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Hàng không - Du lịch

Nghịch lý khách Hàn Quốc đến Việt Nam

Hàn Quốc là nguồn khách lớn thứ 2 đến Việt Nam với 3,4 triệu lượt trong 10 tháng, song giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong các thị trường được thống kê.

Ngày 3/11, Cục Thống kê cho biết Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng qua, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn thứ 2, chỉ sau Trung Quốc, với 3,4 triệu lượt khách.

Tuy nhiên, lượng khách từ thị trường này giảm 6,3% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong toàn bộ thị trường được thống kê. Diễn biến này trái ngược với vị trí của Hàn Quốc trong cơ cấu nguồn khách, cho thấy dấu hiệu chững lại tại một trong những thị trường truyền thống quan trọng của du lịch Việt Nam.

Mức giảm đặt ra yêu cầu cải thiện sức cạnh tranh của điểm đến tại thị trường Hàn Quốc. Cục Du lịch Quốc gia đề xuất triển khai các giải pháp về chính sách, xúc tiến quảng bá và phát triển sản phẩm mới nhằm duy trì sức hút với nhóm khách này.

Du khách Hàn Quốc đến Hà Nội xem 2 buổi concert của nhóm BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, ngày 24/10. Ảnh: Đinh Hà.
Du khách Hàn Quốc đến Hà Nội xem 2 buổi concert của nhóm BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, ngày 24/10. Ảnh: Đinh Hà.

Chiều ngược lại, Nga trở thành điểm sáng khi lượng khách đến Việt Nam đạt 1,25 triệu lượt, tăng 150%, đưa thị trường này lên vị trí thứ 3. Đây cũng là nguồn khách lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu.

Xét theo khu vực, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất. Trong 10 tháng, Việt Nam đón 3,22 triệu lượt khách từ khu vực này, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là khu vực đóng góp lượng khách tăng thêm lớn nhất, với khoảng 1,09 triệu lượt, vượt mức tăng gần 992.000 lượt của châu Á.

Ngoài Nga, một số thị trường châu Âu cũng tăng trưởng tích cực như Ba Lan, Thụy Sĩ, Czech và Thụy Điển.

Các thị trường gần tại Đông Nam Á cũng ghi nhận diễn biến khả quan, trong đó Philippines tăng 52,4%, Campuchia (43,2%), Singapore (28,9%) và Indonesia (27,1%). Australia và New Zealand lần lượt tăng 21,3% và 22,9%.

Dù tăng trưởng chậm hơn, châu Á vẫn là nguồn khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia đánh giá các thị trường châu Á tiếp tục giữ vai trò nền tảng, trong khi châu Âu ngày càng đóng góp lớn vào tăng trưởng khách quốc tế.

Chính sách mở rộng khai thác các thị trường đường dài, cùng diễn biến tích cực tại một số thị trường gần, đang giúp đa dạng hóa nguồn khách đến Việt Nam.

Môi trường ổn định, an ninh an toàn, mạng lưới đường bay thẳng ngày càng mở rộng và chính sách thị thực thuận lợi là những yếu tố giúp du khách tiếp cận Việt Nam. Sức hấp dẫn của tài nguyên và sự đa dạng của sản phẩm du lịch cũng góp phần duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Nhóm du khách Singapore đổ về sân vận động Mỹ Đình trong 2 đêm diễn ra concert BigBang. Ảnh: Đinh Hà.
Nhóm du khách Singapore đổ về sân vận động Mỹ Đình trong 2 đêm diễn ra concert BigBang. Ảnh: Đinh Hà.

Với 19,5 triệu lượt khách quốc tế sau 10 tháng, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 78% mục tiêu đón 25 triệu lượt trong năm nay. Hai tháng cuối năm được xem là giai đoạn quan trọng để ngành du lịch hoàn thành chỉ tiêu.

Từ nay đến cuối năm, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga. Hoạt động này nhằm thúc đẩy lượng khách trong những tháng cuối năm, củng cố các thị trường hiện có và tạo nền tảng tăng trưởng cho năm 2027.

Các địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp triển khai giải pháp thu hút khách, tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

lifestyle.zingnews.vn

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#Du lịch Việt Nam #Khách du lịch Hàn Quốc #Khách du lịch quốc tế #Thị trường du lịch châu Âu #Xúc tiến du lịch

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