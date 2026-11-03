Lắp biển, tích hợp QR tra cứu khu vực cấm bay ở Cà Mau

TPO - Hơn 120 biển cấm thiết bị bay không người lái được lắp tại 14 xã, phường ở Cà Mau để bảo đảm an toàn sân bay. Trước đó, một người ở phường An Xuyên bị phạt 25 triệu đồng vì bay không phép.

Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này đã phối hợp các địa phương lắp đặt hơn 120 biển báo cấm thiết bị bay không người lái, flycam tại những khu vực trọng điểm, thuộc phạm vi cấm bay và hạn chế bay của sân bay Cà Mau.

Biển báo tập trung nhiều nhất tại 4 phường trung tâm gồm: Tân Thành, An Xuyên, Hoà Thành, Lý Văn Lâm; cùng 10 xã: Lương Thế Trân, Hồ Thị Kỷ, Trần Văn Thời, Tân Lộc, Khánh An, Khánh Bình, Đá Bạc, Phong Thạnh, Định Thành và An Trạch.

Hơn 120 biển cấm thiết bị bay không người lái được lắp tại 14 xã, phường ở Cà Mau để bảo đảm an toàn sân bay.

Theo Công an Cà Mau, việc lắp biển nhằm kiểm soát hoạt động bay tự phát có thể ảnh hưởng đến khu vực tĩnh không, bảo đảm an toàn cho hoạt động của sân bay. Một số biển còn tích hợp mã QR để người dân tra cứu chi tiết danh mục khu vực cấm bay, các quy định pháp luật liên quan và cẩm nang tuyên truyền.

Theo thông tin được cung cấp, các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái chưa được cấp phép, bay sai quy định có thể bị phạt từ 2-40 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm; trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, Công an phường An Xuyên phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với ông P.T.A (thường trú phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) về hành vi thực hiện hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp.