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Vàng SJC cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (4/11), giá vàng trong nước tăng nhẹ theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC trên mốc 141 triệu đồng/lượng và cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 141,2 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng miếng SJC đồng loạt tăng lên mốc 141,2 triệu đồng/lượng (ảnh: NY).

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 136,6 - 139,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 134,3 - 138,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.951 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 123,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 17,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ngân hàng có xu hướng biến động mạnh hơn tỷ giá trung tâm.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.580 - 25.960 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Giá bán USD tại các ngân hàng khác cũng duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch trong khoảng 26.100 - 26.150 đồng/USD mua - bán, cao hơn các ngân hàng thương mại.

Trong bản tin cuối tháng 10, Trung tâm Kinh doanh ngoại hối VietinBank đánh giá tỷ giá USD vẫn ổn định trong ngắn hạn.

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