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Lý do Bộ Xây dựng không di dời trụ sở tới khu Tây Hồ Tây

Ngọc Mai

TPO - Sau khi sắp xếp các cơ sở nhà, đất và bố trí lại nơi làm việc sau hợp nhất, Bộ Xây dựng xác định trụ sở hiện tại 80-82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, không đặt ra kế hoạch di dời đến khu Tây Hồ Tây.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công văn gửi Bộ Tài chính về phương án sắp xếp trụ sở, kế hoạch và lộ trình di dời theo quy hoạch trụ sở các bộ, ngành tại khu Tây Hồ Tây, TP. Hà Nội.

Theo Bộ Xây dựng, sau khi hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan này đã rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng và bố trí lại những cơ sở dôi dư kể từ ngày 1/3/2025.

Trong quá trình sắp xếp, Bộ Xây dựng đã đề nghị và chuyển trụ sở tại số 37 Lê Đại Hành, vốn là trụ sở của Bộ Xây dựng trước hợp nhất sang Bộ Công an; tiếp nhận cơ sở tại số 82 Trần Hưng Đạo từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

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Trụ sở hiện tại của Bộ Xây dựng. Ảnh: BXD.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng được bố trí làm việc tại số 80 và 82 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội. Bộ Xây dựng đang triển khai một số dự án cải tạo, sửa chữa nhằm tối ưu hóa công năng các hạng mục công trình, đáp ứng nhu cầu làm việc sau hợp nhất.

Bộ Xây dựng đã đối chiếu tổng biên chế hiện có và nhu cầu phát triển trong thời gian tới với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 155 ngày 16/6/2025 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sau khi các dự án cải tạo, sửa chữa hoàn thành, cơ sở vật chất hiện tại sẽ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu làm việc theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng khẳng định trong thời gian tới không có kế hoạch, lộ trình di dời cũng như đầu tư xây dựng trụ sở mới tại khu Tây Hồ Tây, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến này.

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn đề nghị các cơ quan xác định nhu cầu diện tích trụ sở theo tiêu chuẩn, định mức; phương án xử lý cơ sở nhà, đất tại địa điểm cũ; kế hoạch di dời và phương án phân bổ nguồn lực trong kế hoạch vốn trung hạn 2026 - 2030 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính đề nghị cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng đất, diện tích làm việc, yêu cầu kiến trúc và quy hoạch đối với phần diện tích 15,9 ha còn lại tại khu trụ sở các bộ, ngành Trung ương ở Tây Hồ Tây, làm cơ sở tổng hợp, thống nhất địa điểm đề xuất.

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#Bộ Xây dựng #Tây Hồ Tây #trụ sở Bộ Xây dựng #Trần Hồng Minh #di dời trụ sở #80 Trần Hưng Đạo #quy hoạch trụ sở

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