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Kinh tế

Vinamilk đồng hành cùng ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

P.V

Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.

Ngày 31/10 tại Hưng Yên, Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026 diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và kết nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, hướng tới xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và bền vững.

Với thông điệp “Kết nối thông tin – Gắn kết niềm tin”, ngày hội quy tụ các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, mang đến không gian trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu kiến thức tiêu dùng và các hoạt động tương tác dành cho người dân. Trong đó, gian hàng Vinamilk thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình, các em nhỏ và người tiêu dùng trẻ đến tham quan, trải nghiệm.

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Gian hàng Vinamilk tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026 thu hút đông đảo người tiêu dùng đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm. Ảnh: Vi Nam

Trải nghiệm sản phẩm, kết nối người tiêu dùng

Tại ngày hội, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự. Gian hàng trở thành điểm gặp gỡ giữa thương hiệu và người tiêu dùng, nơi khách tham quan có thể trực tiếp tìm hiểu, sử dụng sản phẩm và chia sẻ những trải nghiệm của mình.

Từ các gia đình đưa con nhỏ đến tham quan đến những bạn trẻ hào hứng thưởng thức sản phẩm, sự hiện diện của nhiều thế hệ người tiêu dùng góp phần tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi tại gian hàng. Những hoạt động tương tác trực tiếp cũng mang đến cơ hội để Vinamilk lắng nghe nhu cầu, sở thích và sự quan tâm của khách hàng đối với các sản phẩm dinh dưỡng.

Trong khuôn khổ chương trình, gian hàng Vinamilk cũng đón Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái đến tham quan. Hoạt động nằm trong chuỗi giao lưu, kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng tại ngày hội.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tham quan gian hàng Vinamilk tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026. Ảnh: Vi Nam

Không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm, Ngày hội tri ân người tiêu dùng còn tạo không gian để doanh nghiệp tăng cường tương tác và xây dựng sự gắn bó với khách hàng. Với Vinamilk, những trải nghiệm trực tiếp tại sự kiện là một cách thiết thực để kết nối thương hiệu với đời sống thường ngày của người tiêu dùng, đồng thời gửi lời tri ân đến những khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

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Gian hàng Vinamilk trở thành điểm gặp gỡ của nhiều thế hệ người Việt. Ảnh: Vi Nam

“Thông qua những chương trình tri ân và trải nghiệm như Consumer Fest 2026, Vinamilk mong muốn đưa các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cũng luôn cố gắng tiếp tục phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Bộ Công Thương cùng các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng”, ông Vũ Tiến Hùng, Giám đốc Kinh doanh miền Duyên Hải, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), cho biết. Đại diện Vinamilk kỳ vọng những ngày hội như Consumer Fest sẽ tiếp tục được tổ chức, tạo thêm cơ hội để đông đảo người tiêu dùng tiếp cận, trải nghiệm và hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm của doanh nghiệp.

Gắn kết niềm tin từ chất lượng sản phẩm

Sau 50 năm phát triển, Vinamilk đã trở thành một trong những doanh nghiệp dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, với hệ thống 16 nhà máy, 15 trang trại trong và ngoài nước. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Từ những sản phẩm sữa quen thuộc với nhiều thế hệ gia đình Việt, Vinamilk không ngừng nghiên cứu, đổi mới và mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Việc đầu tư vào công nghệ sản xuất, hệ thống trang trại và các tiêu chuẩn quản lý chất lượng là nền tảng để doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Sự tin tưởng của người tiêu dùng còn được thể hiện qua việc Vinamilk 30 năm liên tục được bình chọn trong chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao, danh hiệu được xác lập trên cơ sở khảo sát, bình chọn của người tiêu dùng. Đây là một trong những ghi nhận cho nỗ lực duy trì chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và sự gắn bó với thị trường trong nước của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm, việc tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm càng có ý nghĩa. Những hoạt động như Ngày hội tri ân người tiêu dùng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội tương tác và củng cố niềm tin thông qua những trải nghiệm thực tế.

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Các sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk được khách tham quan đón nhận tại Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026. Ảnh: Vi Nam

Trong khuôn khổ chương trình, Vinamilk cũng tham gia nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng, cùng các cơ quan quản lý và doanh nghiệp hưởng ứng mục tiêu xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm.

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Ông Vũ Tiến Hùng, Giám đốc Kinh doanh miền Duyên Hải của Vinamilk, chia sẻ và tham gia nghi thức cam kết đồng hành vì người tiêu dùng tại sự kiện. Ảnh: Vi Nam

Thông qua việc đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026, Vinamilk tiếp tục thể hiện sự trân trọng đối với niềm tin và sự gắn bó của khách hàng trong suốt 50 năm phát triển. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang đến những giá trị dinh dưỡng tốt hơn cho các thế hệ gia đình Việt.

#Vinamilk #Consumer Fest 2026

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