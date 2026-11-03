Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Lâm Đồng tổ chức 2 đợt Mega Sale, giảm giá lên đến 80%

Thái Lâm

Từ ngày 4/11, chuỗi sự kiện khuyến mại hàng hiệu Mega Sale 2026 sẽ diễn ra tại Đà Lạt và Phan Thiết (Lâm Đồng), với nhiều mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện... có mức giảm giá tối đa lên đến 80%.

Ngày 3/11, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức chuỗi sự kiện khuyến mại hàng hiệu Mega Sale 2026 tại Đà Lạt và Phan Thiết nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại những tháng cuối năm.

1793694602067-283949332122646180-2812764611354716764-2b5058c0328a7fdd34acd96e305489f2.jpg
Lâm Đồng tổ chức 2 đợt Mega Sale, giảm giá lên đến 80%.

Theo kế hoạch, sự kiện Đà Lạt Mega Sale diễn ra từ ngày 4 - 8/11 tại khách sạn Colline Đà Lạt (số 10 Phan Bội Châu, phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng).

Với chủ đề "Black Five-days", sự kiện kéo dài 5 ngày, quy tụ nhiều sản phẩm của các thương hiệu trong nước và quốc tế, gồm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, phụ kiện, đồ gia dụng và các sản phẩm chăm sóc gia đình.

Tiếp đó, Phan Thiết Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 23 - 27/12 tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Invita Palace Phan Thiết (số 108 Trần Quý Cáp, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng).

Đáng chú ý, các chương trình khuyến mại trong chuỗi sự kiện có mức giảm giá tối đa lên đến 80%. Tuy nhiên, mức ưu đãi cụ thể, danh mục sản phẩm và điều kiện áp dụng sẽ do từng doanh nghiệp tham gia công bố, không phải tất cả sản phẩm đều được giảm giá ở mức này.

1793694590436-283949332122646180-2812764611354716764-9949d6402ce14cf4aed5158e91aab4cd.jpg
Đà Lạt mega sale - Black Five-days diễn ra trong 5 ngày.

Ban tổ chức cho biết, khi tham gia sự kiện, các doanh nghiệp phải bảo đảm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng quy định về chất lượng, sở hữu trí tuệ và an toàn thực phẩm. Đồng thời, giá bán trước và sau khuyến mại phải được niêm yết công khai để người tiêu dùng theo dõi, lựa chọn.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời góp phần phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn.

Lễ khai mạc Đà Lạt Mega Sale dự kiến diễn ra ngày 4/11 tại khách sạn Colline Đà Lạt.

Xem thêm

#Mega Sale 2026 #khuyến mại Lâm Đồng #Đà Lạt Mega Sale #Phan Thiết Mega Sale #giảm giá 80% #Sở Công Thương Lâm Đồng

Cùng chuyên mục

Du khách Hàn Quốc đến Hà Nội xem 2 buổi concert của nhóm BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, ngày 24/10. Ảnh: Đinh Hà.

Nghịch lý khách Hàn Quốc đến Việt Nam

Hàn Quốc là nguồn khách lớn thứ 2 đến Việt Nam với 3,4 triệu lượt trong 10 tháng, song giảm 6,3%, mức giảm mạnh nhất trong các thị trường được thống kê.

Kinh tế 10 tháng nhiều điểm sáng, mục tiêu tăng trưởng 10% ra sao?

Kinh tế 10 tháng nhiều điểm sáng, mục tiêu tăng trưởng 10% ra sao?

TPO - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD, sản xuất công nghiệp tăng tốc, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực giá cả và những biến động từ bên ngoài đặt ra không ít thách thức để tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lộ diện doanh nghiệp gửi 'núi tiền' trong ngân hàng

Lộ diện doanh nghiệp gửi 'núi tiền' trong ngân hàng

TPO - Nhiều doanh nghiệp lớn đang duy trì lượng tiền gửi hàng chục nghìn tỷ đồng tại ngân hàng. Không chỉ gia tăng quy mô tiền gửi, một số doanh nghiệp còn dịch chuyển sang các kỳ hạn dài hơn, hưởng lãi suất lên tới 9,15%/năm.

VN-Index lại mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng

VN-Index lại mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng

TPO - Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và dầu khí, kéo VN-Index xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/11. Trái chiều với diễn biến chỉ số, cổ phiếu thép đồng loạt tăng mạnh, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp.

Lý do Bộ Xây dựng không di dời trụ sở tới khu Tây Hồ Tây

Lý do Bộ Xây dựng không di dời trụ sở tới khu Tây Hồ Tây

TPO - Sau khi sắp xếp các cơ sở nhà, đất và bố trí lại nơi làm việc sau hợp nhất, Bộ Xây dựng xác định trụ sở hiện tại 80-82 Trần Hưng Đạo, Hà Nội cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng, không đặt ra kế hoạch di dời đến khu Tây Hồ Tây.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2027

TPO - Theo nghị định mới của Chính phủ, từ 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng của người lao động làm việc theo hợp đồng sẽ tăng thêm từ 310.000 - 390.000 đồng. Người sử dụng lao động không được xoá bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm và các chế độ khác.

Hà Nội, TPHCM nguy cơ không đạt chỉ tiêu về nhà ở xã hội

Hà Nội, TPHCM nguy cơ không đạt chỉ tiêu về nhà ở xã hội

TPO - Trong tổng số 34 địa phương, có 25 địa phương được dự báo hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê năm 2026. Tuy nhiên, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và Huế vẫn đối mặt nguy cơ không đạt kế hoạch; ba địa phương đề xuất điều chỉnh tiến độ thực hiện giữa các năm nhưng giữ nguyên chỉ tiêu trong giai đoạn 2026-2030.

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam cao nhất từ năm 2009

TPO - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 55 tỷ USD sau 10 tháng, tăng 74% so với cùng kỳ và cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, dòng vốn mới tiếp tục tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, trong khi vốn FDI giải ngân cũng đạt mức cao nhất 5 năm qua.

Vinamilk đồng hành cùng ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Vinamilk đồng hành cùng ngày hội tri ân người tiêu dùng 2026

Đồng hành cùng Ngày hội tri ân người tiêu dùng (Consumer Fest) 2026, Vinamilk mang đến hàng nghìn sản phẩm dinh dưỡng dành tặng khách tham dự, tạo cơ hội để các gia đình, trẻ em và người tiêu dùng trẻ trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Hoạt động tiếp tục khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc lấy chất lượng sản phẩm và sự tin tưởng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển.

CPI 10 tháng tăng 4,57%, xăng dầu lại gây áp lực

CPI 10 tháng tăng 4,57%, xăng dầu lại gây áp lực

TPO - Giá xăng trong nước tăng 6,86% khiến chỉ số giá nhóm giao thông tăng mạnh nhất, kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng. Tuy nhiên, giá thực phẩm, gạo và một số dịch vụ giảm đã góp phần kiềm chế đà tăng giá. CPI 10 tháng tăng 4,57%.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe