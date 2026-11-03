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Kinh tế

Ký hợp đồng EPC nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhiệt điện Quảng Ninh

Thục Quyên

Ngày 16/10, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức ký kết hợp đồng EPC Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, với giá trị 3.271 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại.

Dấu mốc quan trọng của dự án trọng điểm

Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả xử lý khí thải từ lò hơi của các tổ máy trước khi thải ra môi trường, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT theo quy định hiện hành.

Dự án bao gồm nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện cho các tổ máy; lắp mới hệ thống khử NOx; nâng cấp, cải tạo hệ thống khử SOx; thay mới các quạt khói sử dụng biến tần; đồng thời lắp mới, nâng cấp, cải tạo và thay thế các hệ thống phụ trợ, hệ thống phòng cháy chữa cháy liên quan.

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Toàn cảnh Lễ ký kết Hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh ngày 16/10/2026

Các giải pháp kỹ thuật của dự án được nghiên cứu, thẩm tra trên cơ sở những công nghệ xử lý khí thải đã được sử dụng phổ biến tại các nhà máy nhiệt điện đốt than phun trên thế giới. Trong đó, hệ thống lọc bụi tĩnh điện sử dụng máy biến áp chỉnh lưu cao tần kết hợp máy biến áp xung để nâng cao khả năng giữ bụi mịn; hệ thống khử NOx sử dụng công nghệ khử chọn lọc có chất xúc tác; đồng thời nâng cấp, cải tạo các thiết bị chính của hệ thống khử SOx hiện hữu.

Giá trị hợp đồng EPC là 3.271 tỷ đồng, nguồn vốn được bố trí từ vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại. Đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật cao, phạm vi cải tạo đồng bộ nhiều hệ thống trong điều kiện nhà máy đang vận hành; không gian thi công, lắp đặt thiết bị tại một số khu vực hạn chế, trong khi các thiết bị đặc thù cần thời gian thiết kế, chế tạo và vận chuyển. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cao đối với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu trong công tác tổ chức, phối hợp và kiểm soát tiến độ.

Trước khi đi đến ký kết hợp đồng, QTP và các bên liên quan đã tập trung triển khai các thủ tục của dự án theo quy định. Quá trình lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ và thương thảo được thực hiện với yêu cầu cao về kỹ thuật, thương mại và tiến độ. Sau các vòng thương thảo trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích chung, các bên đã thống nhất các nội dung để tiến tới ký kết hợp đồng và triển khai dự án.

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Ông Nguyễn Việt Dũng - Tổng Giám đốc QTP; ông Chen Hao - Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering và ông Nguyễn Minh Khôi - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương ký kết Hợp đồng EPC.

Phát biểu buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT QTP nhấn mạnh, việc ký hợp đồng EPC là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu việc chuyển từ giai đoạn chuẩn bị, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và lựa chọn đối tác sang giai đoạn tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng. Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn đối tác và hoàn thiện các thủ tục theo quy định, QTP là đơn vị đầu tiên thực hiện ký kết Hợp đồng gói thầu EPC trong nhóm các nhà máy nhiệt điện đang triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống khí thải tương tự.

Chủ tịch HĐQT QTP đồng thời trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo của EVN, EVNGENCO1; sự phối hợp trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền, các đơn vị tư vấn và các bên liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai các thủ tục của Dự án.

Đảm bảo chất lượng, tiến đọ Chính thức bước vào giai đoạn triển khai Hợp đồng EPC

Tại buổi lễ, hợp đồng EPC được ký kết giữa ông Nguyễn Việt Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh; ông Chen Hao - Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering; ông Nguyễn Minh Khôi - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo EVNGENCO1, QTP, Liên danh nhà thầu, Viện Năng lượng và các đơn vị liên quan.

Ngay sau lễ ký kết, QTP đề nghị liên danh nhà thầu khẩn trương huy động các nguồn lực cần thiết, phối hợp chặt chẽ, toàn diện với chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn để tổ chức khoa học các công việc theo hợp đồng; trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng, tiến độ, an toàn và bảo vệ môi trường trong toàn bộ quá trình thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, lắp đặt, chạy thử và đưa công trình vào vận hành.

Về phía chủ đầu tư, QTP cam kết phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và kịp thời với liên danh nhà thầu và các đơn vị tư vấn; tạo điều kiện thuận lợi để hợp đồng được triển khai hiệu quả trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và các thỏa thuận đã ký kết.

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Lãnh đạo EVNGENCO1 và Hội đồng quản trị QTP tặng hoa chúc mừng đại diện Chủ đầu tư và Liên danh nhà thầu tại Lễ ký kết Hợp đồng EPC

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần bảo đảm các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh vận hành đáp ứng yêu cầu về phát thải theo quy định; góp phần bảo vệ môi trường, gìn giữ không gian sinh thái, du lịch của địa phương; đồng thời tạo điều kiện để nhà máy tiếp tục vận hành ổn định, đóng góp vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất điện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chen Hao - Phó Tổng Giám đốc Shanghai Electric Power Generation Engineering, đại diện Liên danh nhà thầu, đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại diện liên danh nhà thầu cam kết sẽ ưu tiên an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ, thành lập đội ngũ dự án chuyên trách, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và yêu cầu của chủ đầu tư; đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác an toàn thi công, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện

Liên danh thực hiện Gói thầu EPC gồm Tập đoàn Điện khí Thượng Hải - Shanghai Electric Group (Trung Quốc) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam) - các doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng và triển khai các dự án EPC quy mô lớn.

#Nhiệt điện Quảng Ninh #Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh #Xử lý khí thải #Hợp đồng EPC #Bảo vệ môi trường

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