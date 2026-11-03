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Kinh tế

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VN-Index lại mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng

Việt Linh

TPO - Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và dầu khí, kéo VN-Index xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/11. Trái chiều với diễn biến chỉ số, cổ phiếu thép đồng loạt tăng mạnh, trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng phiên thứ 8 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch nhiều biến động. VN-Index khởi đầu khá tích cực, có lúc tăng lên 1.713 điểm, nhưng áp lực bán nhanh chóng xuất hiện và gia tăng trong phiên chiều. Chỉ số có thời điểm lùi xuống 1.690 điểm trước khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên.

Kết phiên 3/11, VN-Index giảm 11,1 điểm, tương đương 0,65%. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp, đồng thời đánh dấu lần đầu chỉ số đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.700 điểm trong nhịp điều chỉnh này.

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VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng 1.700 điểm trong phiên 3/11.

Đáng chú ý, sức ép lên chỉ số chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, thay vì tình trạng bán tháo đồng loạt. VIC giảm 3,31%, lấy đi hơn 12 điểm của VN-Index, cao hơn mức giảm chung của chỉ số. VHM cũng đảo chiều từ tăng trong phiên sáng sang giảm 0,16% khi đóng cửa.

Nhóm dầu khí tiếp tục giao dịch kém tích cực. BSR giảm 2,95%, GAS mất 2,08%, PVD giảm 1,41%. BVH giảm sâu 5,88%, trong khi PNJ mất 5,45% và KOS giảm 6,45%.

Dù chỉ số giảm điểm, độ rộng thị trường lại có phần cân bằng hơn. Trên HoSE, có 152 mã tăng giá, nhỉnh hơn 135 mã giảm. Một số cổ phiếu tài chính cũng hồi phục, như MSB tăng 2,86%, STB tăng 2,3%, VIB tăng 2,21%, VCI tăng 2,71%. Tuy nhiên, lực cầu tại các mã này chưa đủ sức bù đắp ảnh hưởng từ những cổ phiếu trụ suy yếu.

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên là nhóm thép. HPG tăng 4,17%, NKG tăng 3,42%, HSG tăng 3,88%. Dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu khác như GVR tăng 1,72%, HVN tăng 3,7% và VHC tăng 1,16%. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở một số nhóm ngành, dù chưa đủ tạo sự đồng thuận trên toàn thị trường.

Thanh khoản trên HoSE giảm mạnh, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 10.474 tỷ đồng, thấp nhất trong 5 phiên và giảm 34% so với phiên trước. Dòng tiền thận trọng khiến nhịp hồi phục tại nhiều cổ phiếu chưa thực sự bền vững.

Ở giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 500 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 8 liên tiếp. MBB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 255 tỷ đồng, tiếp đến là VCB gần 219 tỷ đồng, VIC khoảng 114 tỷ đồng và BID hơn 65 tỷ đồng.

Ở chiều mua, HPG được giải ngân mạnh nhất với hơn 227 tỷ đồng, tiếp theo là SHB khoảng 126 tỷ đồng và VHM gần 119 tỷ đồng.

Việc VN-Index mất mốc 1.700 điểm trong khi thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Dù dòng tiền đã tìm đến một số cổ phiếu thép và tài chính, thị trường vẫn cần thêm lực cầu đủ mạnh để tạo điểm cân bằng sau chuỗi phiên giảm liên tiếp.

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#VN-Index #bán ròng khối ngoại #chứng khoán Việt Nam #cổ phiếu thép #VIC #HPG #thị trường chứng khoán

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