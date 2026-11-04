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Kinh tế

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Giá điện giảm 2%, EVN dự kiến giảm thu gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng

Dương Hưng

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến giảm doanh thu gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng khi giảm giá điện 2% và áp dụng cơ cấu biểu giá mới. Trong đó, khách hàng sản xuất được giảm tiền điện nhiều nhất; cơ sở lưu trú du lịch và trạm sạc xe điện cũng được hưởng lợi đáng kể.

Giảm thu khoảng 1.600 tỷ đồng/tháng

Ngày 4/11, tại buổi trao đổi thông tin về thực hiện chính sách giá điện, trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tác động của việc giảm giá điện 2% đến doanh thu, lợi nhuận và phương án tiết kiệm chi phí, ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - cho biết doanh thu dự kiến giảm gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng.

Theo lãnh đạo EVN, phần giảm doanh thu của tập đoàn cũng là khoản chi phí tiền điện các nhóm khách hàng được giảm tương ứng.

Trong đó, khách hàng sản xuất được giảm nhiều nhất, với 578,1 tỷ đồng/tháng. Nhóm này chiếm 51,8% sản lượng điện trong cơ cấu tính toán của EVN.

Khách hàng kinh doanh dịch vụ chiếm 6,17% sản lượng nhưng dự kiến được giảm khoảng 433 tỷ đồng/tháng. Riêng lưu trú du lịch được giảm 342,6 tỷ đồng; sạc xe điện giảm 53,3 tỷ đồng; các hoạt động kinh doanh khác giảm khoảng 37 tỷ đồng.

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Ông Nguyễn Đình Phước - Phó Tổng Giám đốc EVN. Ảnh: Dương Hưng.

Như vậy, phần lớn mức giảm chi phí của nhóm kinh doanh dịch vụ tập trung vào cơ sở lưu trú du lịch. Nhóm khách hàng này chiếm 1,03% sản lượng điện nhưng được giảm gần 343 tỷ đồng mỗi tháng, theo tính toán của EVN.

Với khách hàng sinh hoạt, tỷ trọng sản lượng là 29,9%, chi phí tiền điện dự kiến giảm 424,1 tỷ đồng/tháng. Nhóm hành chính sự nghiệp chiếm 3,8% sản lượng, được giảm 47,04 tỷ đồng. Khách hàng bán buôn chiếm 8,18% sản lượng, được giảm 49,54 tỷ đồng/tháng.

Mức thay đổi trên từng hóa đơn còn phụ thuộc đối tượng áp dụng, sản lượng và thời điểm sử dụng điện.

Về cân đối tài chính, lãnh đạo EVN cho biết tập đoàn đã rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí khi tính toán phương án giá điện. Dù giảm giá, EVN vẫn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 được cơ quan chủ quản giao.

Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư nguồn điện và lưới điện vẫn rất lớn. Lãnh đạo EVN cho biết khó khăn lớn hiện nay là huy động vốn vay, đặc biệt cho các dự án nguồn điện quy mô lớn và lưới truyền tải. Tập đoàn đang làm việc với các ngân hàng trong nước, tổ chức tín dụng nước ngoài để thu xếp vốn.

Đổi giờ cao điểm

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh EVN - cho biết, điểm mới của đợt điều chỉnh lần này là đồng thời giảm giá bán lẻ điện bình quân và triển khai cơ cấu biểu giá mới.

Với điện sinh hoạt, số bậc thang giảm từ sáu xuống năm, gồm: Đến 100 kWh; từ 101-200 kWh; từ 201-400 kWh; từ 401-700 kWh và trên 700 kWh. Các ngưỡng tiêu thụ được thiết kế lại, khiến mức thay đổi tiền điện giữa các hộ khác nhau.

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Việc giảm giá điện 2%, EVN dự kiến giảm 1.600 tỷ đồng doanh thu mỗi tháng.

EVN tính toán, khi kết hợp cơ cấu năm bậc với giảm giá điện bình quân 2%, khoảng 98,23% số hộ sinh hoạt thuộc nhóm sử dụng đến 900 kWh/tháng được giảm tiền điện. Khoảng 1,77% số hộ thuộc nhóm sử dụng trên 900 kWh/tháng có tiền điện tăng. Đại diện tập đoàn cho biết biểu giá hướng tới hỗ trợ nhóm sử dụng điện thấp và trung bình, đồng thời khuyến khích tiết kiệm điện.

Với doanh nghiệp, thay đổi đáng chú ý là bổ sung cơ cấu biểu giá cho khách hàng lưu trú du lịch và trạm sạc xe điện. Đây cũng là hai nhóm có mức giảm chi phí nổi bật trong bảng tính tác động của EVN.

Cách phân chia cấp điện áp được đơn giản hóa thành ba nhóm: Cao áp trên 35 kV; trung áp trên 1 kV đến 35 kV; hạ áp đến 1 kV. Biểu giá đồng thời bổ sung nhóm khách hàng sản xuất mua điện ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên.

Một thay đổi khác tác động trực tiếp đến việc bố trí sản xuất là khung giờ tính giá điện. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, giờ cao điểm chuyển sang 17h30-22h30, thay cho hai khoảng 9h30-11h30 và 17h-20h trước đây. Tổng thời gian cao điểm vẫn là năm giờ mỗi ngày nhưng tập trung vào buổi chiều tối.

Giờ thấp điểm chuyển từ 22h-4h sang 0h-6h. Chủ nhật không có giờ cao điểm, thời gian thấp điểm cũng từ 0h-6h.

Lãnh đạo EVN khẳng định, việc thay đổi khung giờ áp dụng với khách hàng sản xuất, kinh doanh thuộc diện mua điện theo ba giá; điện sinh hoạt tiếp tục tính theo bậc thang. Với các doanh nghiệp này, bên cạnh mức giá mới, lịch vận hành và bố trí ca sản xuất sẽ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tiền điện.

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#giá điện giảm #EVN #giảm giá điện 2% #biểu giá điện mới #khách hàng sản xuất #giờ cao điểm #trạm sạc xe điện

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