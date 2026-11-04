Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chứng khoán đảo chiều ngoạn mục

Việt Linh

TPO - Sau 4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index bất ngờ bật tăng hơn 33 điểm trong phiên giao dịch ngày 4/11, lấy lại mốc 1.730 điểm. Dòng tiền bắt đáy lan rộng, kéo hàng loạt cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và ngân hàng tăng mạnh. Đáng chú ý, FPT tăng hết biên độ sau thời gian dài lao dốc, đồng thời được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên.

Ngay đầu ngày, VN-Index vẫn chịu sức ép bán và có thời điểm lùi xuống dưới 1.700 điểm. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy nhanh chóng nhập cuộc, giúp chỉ số vượt tham chiếu sau chưa đầy một giờ giao dịch. Đà hồi phục được củng cố trong phiên chiều khi dòng tiền lan sang nhiều nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index tăng 33,4 điểm (1,97%) lên 1.733,02 điểm. Đây là mức tăng mạnh sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp khiến chỉ số đánh mất ngưỡng 1.700 điểm trước đó.

chung-khoan.jpg
Sau 4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index bất ngờ bật tăng hơn 33 điểm trong phiên 4/11.

Sắc xanh áp đảo trên bảng điện tử với 247 mã tăng và 68 mã giảm trên HoSE. Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm của phiên hồi phục. VIX, VCI, VND, TCX và CTS đồng loạt tăng trần. SSI tăng 6,53%, VCK tăng 6,43%, BSI tăng hơn 6%, trong khi ORS và FTS cũng tăng trên 5%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản như DXG, TCH, HDC, SZC cũng tăng hết biên độ. Dòng tiền còn quay trở lại nhóm ngân hàng với LPB tăng 4,61%, VPB tăng 4,48%, CTG tăng 3,33%, VCB tăng 2,43%. Sự khởi sắc của các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN30 tăng hơn 46 điểm, tạo lực kéo đáng kể cho chỉ số chung.

Một trong những diễn biến gây chú ý nhất là cổ phiếu FPT. Sau thời gian dài chịu áp lực bán, mã này tăng hết biên độ 6,94%, lên 53.900 đồng/cổ phiếu, với gần 12,8 triệu đơn vị được giao dịch.

Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng hơn 183 tỷ đồng FPT, đảo chiều so với chuỗi phiên liên tục bán ra trước đó. Đây cũng là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong phiên. MSN đứng tiếp theo với giá trị mua ròng gần 175 tỷ đồng, ngoài ra còn có CTG, HPG và VND.

Tuy nhiên, khối ngoại chưa quay lại mua ròng trên toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 100 tỷ đồng, tập trung tại MBB với giá trị hơn 198 tỷ đồng, ACB gần 93 tỷ đồng, BSR hơn 82 tỷ đồng và DXG hơn 74 tỷ đồng.

Thanh khoản cũng cải thiện rõ rệt. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với phiên trước. Trên cả ba sàn, giá trị giao dịch vượt 19.100 tỷ đồng.

Xem thêm

#VN-Index #FPT tăng trần #chứng khoán Việt Nam #khối ngoại #cổ phiếu chứng khoán #dòng tiền bắt đáy

Cùng chuyên mục

FPT Retail tăng 51 bậc sau ba năm vào Fortune Southeast Asia 500

FPT Retail tăng 51 bậc sau ba năm vào Fortune Southeast Asia 500

Ngày 03/11, FPT Retail ghi dấu ấn với “cú đúp” vinh danh từ Fortune, khi tiếp tục thăng hạng trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu (Fortune Southeast Asia 500). Cùng dịp này, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail được vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026 (Fortune Most Powerful Women Asia 2026).

Đà Nẵng nghiên cứu việc mở rộng Khu Thương mại tự do về khu vực Chu Lai

Lộ diện 'siêu dự án' đô thị tại Chu Lai

TPO - Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được xúc tiến tại Khu kinh tế mở Chu Lai, TP. Đà Nẵng. Đáng chú ý, 3 dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư hơn 40.460 tỷ đồng đã lựa chọn nhà đầu tư và vừa được thành phố ấn định thời hạn khởi công vào cuối năm nay và nửa đầu năm 2027.

Giá than, khí tăng cao, giá điện sắp tới có điều chỉnh?

Giá điện giảm 2%, EVN dự kiến giảm thu gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến giảm doanh thu gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng khi giảm giá điện 2% và áp dụng cơ cấu biểu giá mới. Trong đó, khách hàng sản xuất được giảm tiền điện nhiều nhất; cơ sở lưu trú du lịch và trạm sạc xe điện cũng được hưởng lợi đáng kể.

Hơn 20 ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất 1,5 - 2%

Hơn 20 ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất 1,5 - 2%

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, đã có hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh khoản, thúc đẩy xu hướng giảm lãi suất.

Việc áp dụng giá điện theo giờ được đánh giá sẽ góp phần thay đổi thói quen sử dụng điện của người dân.

Thông tin mới nhất về giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 5 bậc

TPO - Từ ngày 1/11, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng theo biểu giá 5 bậc thay cho 6 bậc trước đây, với mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh và cao nhất 3.844 đồng/kWh. Dù giá điện bình quân giảm 2%, một số hộ sử dụng nhiều điện vẫn có thể phải trả tiền điện cao hơn trước.

FPT: Khối ngoại chững đà bán ròng, nội tại củng cố tiềm năng dài hạn

FPT: Khối ngoại chững đà bán ròng, nội tại củng cố tiềm năng dài hạn

Sau chuỗi phiên chịu áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang xuất hiện một số tín hiệu đáng chú ý. Trong ba phiên giao dịch gần đây, đà bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu chững lại, trong khi hoạt động giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán tích cực hơn.

EVNNPC chủ động tháo gỡ điểm nghẽn nguồn – lưới điện, thúc đẩy Sơn La phát triển thành trung tâm năng lượng vùng Tây Bắc

EVNNPC chủ động tháo gỡ điểm nghẽn nguồn – lưới điện, thúc đẩy Sơn La phát triển thành trung tâm năng lượng vùng Tây Bắc

Ngày 28/10/2026, tại Sơn La, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm việc với UBND tỉnh Sơn La, các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành hệ thống điện và các chủ đầu tư nhà máy điện nhằm tăng cường phối hợp vận hành thủy điện, tháo gỡ khó khăn trong phát triển hạ tầng điện, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất các nguồn điện giai đoạn 2027–2030.

Chờ đợi gói tái cấp vốn cho nhà ở xã hội

Chờ đợi gói tái cấp vốn cho nhà ở xã hội

TPO - Gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội được mở rộng quy mô lên hơn 153.000 tỷ đồng nhưng tiến độ giải ngân vẫn chậm, nhiều người mua nhà khó tiếp cận. Ngân hàng Nhà nước đang triển khai gói tái cấp vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Phố Wall 'rung lắc' vì bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Phố Wall 'rung lắc' vì bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

TPO - Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq mở cửa tăng điểm trong phiên 3/11 khi giá dầu tiếp tục giảm, trong khi Dow Jones đi xuống. Giới đầu tư thận trọng trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ và những lo ngại về hiệu quả đầu tư AI của các tập đoàn công nghệ lớn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe