FPT Retail tăng 51 bậc sau ba năm vào Fortune Southeast Asia 500

Ngày 03/11, FPT Retail ghi dấu ấn với “cú đúp” vinh danh từ Fortune, khi tiếp tục thăng hạng trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu (Fortune Southeast Asia 500). Cùng dịp này, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail được vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026 (Fortune Most Powerful Women Asia 2026).

Hai ghi nhận từ Fortune đánh dấu những bước phát triển của FPT Retail trong việc mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của Long Châu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

FPT Retail ba năm liên tiếp thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500

Tại Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 diễn ra ngày 3/11 ở TP.HCM, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc Điều hành FPT Retail, đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh trong khuôn khổ Fortune Southeast Asia 500.

Theo bảng xếp hạng năm 2026 do Fortune công bố, FPT Retail đứng thứ 170 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, tăng 29 bậc so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt và cải thiện thứ hạng, từ vị trí 221 năm 2024 lên 199 năm 2025 và 170 vào năm 2026, tăng tổng cộng 51 bậc.

Fortune ghi nhận doanh thu FPT Retail khoảng 1,96 tỷ USD, tăng 22,7% so với năm trước. Kết quả này phản ánh quá trình mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp ở hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực là bán lẻ công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó Tổng Giám đốc Điều hành FPT Retail, đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh Fortune Southeast Asia 500. Ảnh: Hoàng Khánh

Trong đó, Long Châu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh doanh của FPT Retail. Từ một chuỗi nhà thuốc quy mô nhỏ, Long Châu đã phát triển mạng lưới trên toàn quốc, mở rộng sang lĩnh vực tiêm chủng và từng bước phát triển thêm các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Cùng với đó, FPT Shop tiếp tục đổi mới hoạt động bán lẻ công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên được công bố từ năm 2024, đánh giá các doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu. Bảng xếp hạng năm 2026 sử dụng số liệu của năm tài chính kết thúc vào hoặc trước ngày 31/12/2025.

Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp lần đầu vào Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Trong cùng ngày 03/11, Fortune đã vinh danh bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail trong danh sách “Most Powerful Women Asia 2026”, ghi nhận 100 nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, góp phần định hình các ngành, doanh nghiệp và thị trường trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà Nguyễn Bạch Điệp là một trong 24 gương mặt lần đầu góp mặt trong danh sách năm nay.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail vào Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á của Fortune. Ảnh: Hoàng Khánh

Gia nhập FPT từ năm 1994 với vị trí thực tập sinh không lương, bà Nguyễn Bạch Điệp từng bước phát triển sự nghiệp và gắn bó với quá trình hình thành, phát triển của FPT Retail. Hiện bà giữ cương vị Chủ tịch HĐQT FPT Retail.

Trong hồ sơ vinh danh, Fortune đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Bạch Điệp trong quá trình phát triển Long Châu, đưa hệ thống này đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail trong năm 2025.

Việc bà Nguyễn Bạch Điệp lần đầu góp mặt trong Most Powerful Women Asia 2026, cùng với ba năm liên tiếp thăng hạng của FPT Retail trong Fortune Southeast Asia 500, là những ghi nhận đáng chú ý đối với doanh nghiệp và đội ngũ lãnh đạo trong năm 2026.

Long Châu mở rộng mạng lưới, gắn tăng trưởng với chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sự ghi nhận của Fortune đến trong giai đoạn FPT Retail có những bước chuyển đáng kể về quy mô, hiệu quả hoạt động và mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, doanh thu hợp nhất của FPT Retail đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114%. Riêng quý III/2026, doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ, với sự đóng góp tích cực của cả Long Châu và FPT Shop.

Trong đó, Long Châu đạt doanh thu 33.408 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Hệ thống hiện có gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng tại 34 tỉnh, thành, cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế. Với tinh thần “gần dân, sát dân”, có mặt từ phố thị đến từng thôn xóm, vươn tới những vùng núi cao và cả hải đảo xa xôi… Long Châu từng bước trở thành điểm tựa sức khỏe của hơn 36 triệu khách hàng, tương đương hơn ⅓ dân số Việt Nam.

Với mạng lưới phủ rộng toàn quốc và nền tảng công nghệ, Long Châu đang góp phần chăm sóc sức khỏe cho hơn 36 triệu người dân. Ảnh: Ngô Lộc

Song song với phát triển mạng lưới, Long Châu chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế ở lĩnh vực y tế, triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân ở nhiều địa phương, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm và các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia triển khai chương trình “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây”, nhằm đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc. Chương trình hướng đến đồng hành chăm sóc sức khoẻ chủ động, liên tục và dài hạn, chung tay đẩy lùi các gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam.

Với định hướng mở rộng vai trò nhà thuốc, trở thành điểm hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp, Long Châu đã cùng Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM và các bệnh viện hàng đầu triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu cho hàng ngàn chuyên viên y tế, sẵn sàng trở thành đội ngũ tình nguyện viên sơ cấp cứu cho cộng đồng.

Long Châu tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình khám khỏe miễn phí, hướng đến thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế tại các địa phương. Ảnh: Ngô Lộc

Ở lĩnh vực y tế số, Long Châu vinh dự đồng hành cùng TP.HCM triển khai Trạm Công dân số, hướng tới mục tiêu đến hết quý II/2027 đạt 168 trạm. Hệ thống là đối tác y tế duy nhất được chọn triển khai tiện ích chăm sóc sức khỏe số tại các trạm, phục vụ cho nhu cầu chăm sóc hàng ngày của người dân.

Song song với Long Châu, FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, điều chỉnh danh mục sản phẩm và mở rộng ngành hàng, dịch vụ theo nhu cầu thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT Shop ghi nhận doanh thu 15.014 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, FPT Retail tiếp tục tập trung phát triển hai hệ thống Long Châu và FPT Shop, nâng cao hiệu quả vận hành, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Doanh nghiệp hướng đến tăng trưởng dài hạn gắn với chất lượng sản phẩm, dịch vụ và những giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.